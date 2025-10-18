«سان سيرو» بزاوية 37 درجة على طريقة دورتموند!



معتز الشامي (أبوظبي)



تتجه إدارتا ميلان وإنتر إلى حسم صفقة شراء ملعب «سان سيرو» الحالي، والمناطق المحيطة به، قبل 10 نوفمبر المقبل، في خطوة حاسمة، لبدء تنفيذ مشروع «سان سيرو الجديد»، المتوقع اكتماله خلال 6 سنوات من الآن.

وكشفت الوثائق الرسمية للمشروع، أن ميل المدرجات في الاستاد الجديد يبلغ 37 درجة، وهي الزاوية نفسها في الطابق الثالث من سان سيرو الحالي، والمتطابقة مع مدرج في ملعب بوروسيا دورتموند الألماني المعروف بـ«الجدار الأصفر».

ويأتي ذلك بتجاوز توصية «الفيفا» السابقة التي حددت الحد الأقصى للانحدار بـ34 درجة، لضمان تجربة جماهيرية أكثر حدة وقرباً من أرضية اللعب.

ويركز التصميم المعماري الجديد على تحسين الرؤية وتقريب الجماهير من أرضية الملعب، عبر تقليل الحواجز البصرية، وضمان أقصى وضوح لجميع المقاعد، كما سيُراعي التصميم توفير أجواء صوتية قوية بفضل قرب المدرجات، إلى جانب التزامه بأعلى معايير السلامة وسهولة الحركة داخل جميع الممرات والمستويات.

ولن يقتصر الاستاد على استضافة مباريات الدوري ودوري الأبطال، بل يتحول إلى مركز ترفيهي وثقافي في قلب ميلانو، مع استضافة 20 حفلة سنوياً، بينها 12 حفلاً لفنانين عالميين و8 لفنانين محليين، بهذا التحول، تسعى المدينة إلى تحويل «سان سيرو» الجديد إلى نقطة جذب دائمة تمتد خارج موسم كرة القدم.

ووفق صحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت»، يتوجب على الناديين إنهاء الصفقة قبل 10 نوفمبر، وإلا ستفرض هيئة التراث الوطني الإيطالية قيوداً على هدم المدرجات القديمة باعتبارها مَعلماً تاريخياً، ما سيُعرقل تنفيذ المشروع.

لذلك يُكثّف ميلان وإنتر مفاوضاتهما مع الجهات المعنية والممولين لإتمام جميع الترتيبات القانونية والمالية قبل نهاية الشهر الجاري.

ويُعد المشروع الجديد واحداً من أكبر المشاريع الرياضية في أوروبا، ويُنتظر أن يُنعش اقتصاد المدينة عبر زيادة العائدات السياحية والتجارية، إلى جانب تحسين تجربة الجماهير الإيطالية والعالمية.

وإذا تم إنجاز الخطوات النهائية كما هو مخطط، يولد في ميلانو أحد أكثر ملاعب القارة تطوراً وإثارة، يجمع بين تاريخ سان سيرو العريق وتكنولوجيا الملاعب الحديثة في حقبة جديدة من الفخامة الكروية الإيطالية.