بايرن ميونيخ ودورتموند.. من يحسم قمة «البوندسليجا»؟



معتز الشامي (أبوظبي)



يستضيف بايرن ميونيخ منافسه بوروسيا دورتموند في «النسخة 138» من «كلاسيكو» الكرة الألمانية، اليوم السبت، على ملعب «أليانز أرينا»، ويدخل الفريقان مباراة الجولة السابعة من دون أي هزيمة، حيث يتصدر فريق فينسنت كومباني الدوري، بفوزه في جميع مبارياته الست، بينما استقبل 3 أهداف فقط، في حين يتأخر دورتموند عنه بـ 4 نقاط، بعد أن حقق 4 انتصارات وتعادلين.

وتعد المرة الأولى التي يفوز فيها البايرن بمبارياته الست الأولى في «البوندسليجا» منذ موسم 2015-2016، والمرة الأولى التي يفوز فيها بمبارياته العشر الافتتاحية منذ صعوده إلى المسابقة في عام 1965.

كما يعد دورتموند الفريق الألماني الوحيد الذي فاز بأول 11 مباراة في الدوري «موسم 2015-2016 تحت قيادة توماس توخيل»، وهي السلسلة التي يمكن أن يعادلها بايرن ميونيخ حال فوزه في «أليانز أرينا».

ويبدو البايرن في وضع جيد لتحقيق ذلك، حيث سجل 25 هدفاً حتى الآن، وهو أعلى رقم يُسجل على الإطلاق في هذه المرحلة من موسم بالدوري الألماني، وسجّل الفريق 3 أهداف على الأقل في كل من مبارياته السبع الأخيرة في الدوري.

ورغم معاناته الأخيرة أمام دورتموند، من المتوقع أن يتفوق البايرن في مباراة السبت، بنسبة 66.5%، بحسب توقعات شبكة «أوبتا»، ولا تتجاوز فرص دورتموند في إلحاق أول هزيمة ببايرن ميونيخ هذا الموسم نسبة 15.6%، ومع استمرار سلسلة انتصاراته بلا هزيمة، فإن احتمالات التعادل التي قد تنهي على الأقل بداية بايرن ميونيخ المثالية للموسم تبلغ 17.9%.

وتعد المباراة الأكثر لعباً في الدوري الألماني، حيث تعرض بايرن ميونيخ لـ33 هزيمة أمام دورتموند، من أصل 137 مباراة سابقة بين الفريقين، وهو عدد أكبر من الهزائم للفريق البافاري أمام أي منافس آخر.

كما فشل في الفوز بأي من مبارياته الثلاث الأخيرة ضد بوروسيا دورتموند «تعادل 2 وخسر 1»، وهي أطول سلسلة لهم منذ سلسلة من 5 مباريات بين عامي 2010 و2012، وقبل تلك السلسلة، التي شهدت تعادلهما في المباراتين الموسم الماضي، لم يهزم البايرن في 10 مباريات ضد دورتموند «فاز 9 وتعادل 1».

وفاز دورتموند بمباراتيه الأخيرتين خارج أرضه في الدوري ضد حامل اللقب، 2-0 في البايرن في مارس 2024، و4-2 في باير ليفركوزن في مايو 2025، ويتطلع إلى تسجيل فوز ثالث على التوالي.