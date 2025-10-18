متفوقاً على رونالدو وميسي وبيليه.. 7 أرقام إعجازية في مسيرة هالاند



معتز الشامي (أبوظبي)



استعاد إيرلينج هالاند مستواه، وعاد إلى قمة كرة القدم بأهدافه، بعد تراجعه الموسم الماضي، مع هبوط مستوى مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، بينما الأرقام لا تكذب، والحقيقة أنه حتى في أسوأ مواسمه، حافظ هالاند على معدلات أداء مذهلة، سواء مع ناديه أو منتخب بلاده، وهو يحطم أرقاماً قياسية بدت مستحيلة، متخطياً أرقام كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي والأسطورة البرازيلي بيليه.

الأهداف التسعة

برز إيرلينج هالاند للمرة الأولى في «صيف 2019»، وترك المهاجم، البالغ من العمر 18 عاماً آنذاك، بصمة في تاريخ كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً، وفازت النرويج على هندوراس بنتيجة صادمة 12-0، وسجّل هالاند 9 أهداف في تلك المباراة، رقم جاب العالم، حيث أصبح اللاعب صاحب أكبر عدد من الأهداف في مباراة بكأس العالم في جميع الفئات.

أول «هاتريك»

بعد أشهر، وصل إلى الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، حيث كان ظهوره الأول متأخراً، لكنه كان يستحق العناء، وأحدث اللاعب النرويجي الفارق منذ اللحظة الأولى، حيث دخل الملعب في الدقيقة 65 وفريقه متأخر 1-3، ولم يستغرق الأمر سوى دقيقتين، ليحتفل بهدفه الأول في الدوريات الكبرى، لكن الأمر لم ينته عند هذا الحد، حيث أكمل هالاند تسجيل ثلاثية، ليقود «ريمونتادا» بوروسيا دورتموند ضد أوجسبورج والفوز بالمباراة بنتيجة 5-3.

أهداف قياسية في «البريميرليج»

في صيف عام 2022، غادر هالاند ألمانيا للعمل تحت قيادة بيب جوارديولا، وأسكت اللاعب كل من شكك في جاهزيته للعب مع مانشستر سيتي بأهدافه، وفعلها بالفعل.

وفي أول موسم له في إنجلترا، سجل هالاند 36 هدفاً، ولم يكن هذا أفضل سجل تهديفي للاعب جديد فحسب، بل حطم أيضاً الرقم القياسي التاريخي لعدد الأهداف في موسم واحد في المسابقة، وبهذا العدد، تجاوز الرقم القياسي الذي صمد لما يقرب من 30 عاماً، والمسجل باسم آندي كول وآلان شيرر، اللذين سجلا 34 هدفاً في موسم واحد.

5 أهداف في «الأبطال»

لا شك أن موسم إيرلينج كان حلماً، حيث نجح في عامه الأول مع «مان سيتي» في الفوز بدوري أبطال أوروبا، وهو الأول في تاريخ النادي، ولم يكن هذا النجاح ممكناً لولا أهدافه، وقدم مهاجم مانشستر سيتي أداء لا ينسى في دور الـ 16، حيث سحق لايبزج بـ 5 أهداف، وبحلول الدقيقة 57 من المباراة، كان النرويجي سجل 5 أهداف بالفعل، ومن يدري، لو لم يخرجه جوارديولا قبل نصف ساعة من نهاية المباراة.

وبهذا العدد، انضم هالاند إلى قائمة اللاعبين الذين سجلوا 5 أهداف في مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب ليونيل ميسي ولويز أدريانو، ومع ذلك، لم يحقق هذا الإنجاز سوى الأرجنتيني والنرويجي في مباراة إقصائية، ليتساوى مع ميسي «5 أهداف في 2012»، وأدريانو «5 أهداف في 2024».

تحطيم الأرقام

لطالما كانت علاقة إيرلينج بدوري أبطال أوروبا متميزة للغاية منذ ظهوره الأول عام 2020 مع ريد بول سالزبورج، وفي الواقع، سجل المهاجم النرويجي ثلاثية في أول مباراة له في البطولة القارية، وهز الشباك في أول 5 مباريات متتالية له.

وحالياً، يتجاوز هالاند هدفاً واحداً في كل مباراة بدوري أبطال أوروبا «52 هدفاً في 50 مباراة»، كما أصبح أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، متجاوزاً ميسي وكريستيانو رونالدو ومبابي وليفاندوفسكي.

الأسرع مع المنتخب

إحصائيات هالاند ليست مبهرة على مستوى الأندية فحسب، بل على المستوى الدولي أيضاً، رغم عدم لعبه مع منتخب أوروبي قوي أو منافس على كأس العالم 2026، إلا أن هالاند لم يتراجع في معدل تسجيله.

وسجل مؤخراً 5 أهداف في فوز النرويج على مولدوفا (11-1)، ما جعل منتخب بلاده قريباً من التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1998.

وفي 46 مباراة دولية فقط، وصل النرويجي إلى 50 هدفاً، ليصبح أسرع لاعب يصل إلى هذا الإنجاز في تاريخ كرة القدم، متجاوزاً بيليه وميسي، والهداف التاريخي لكرة القدم الدولية كريستيانو رونالدو، في سن إيرلينج، سجل النجم البرتغالي 22 هدفاً فقط مع منتخب بلاده، أي أقل بـ 28 هدفاً!

سلسلة الـ 19 هدفاً

بعد عام شهد انخفاضاً طفيفاً في أرقامه التهديفية، استعاد المهاجم النرويجي بريقه. بدأ هالاند الموسم بتألق، مسجلاً حتى الآن في 10 مباريات متتالية مع ناديه ومنتخب بلاده.

ويعادل كيليان مبابي، هذا الرقم أيضاً، ومع ذلك، يتفوق اللاعب النرويجي، بإجمالي 19 هدفاً في هذه المباريات، وهذا يعني أن مهاجم «مان سيتي» يسجل هدفين تقريباً في المباراة الواحدة خلال هذه الفترة، وهو معدل أعلى من مبابي، الذي رغم تسجيله في جميع المباريات، إلا أنه سجل 5 أهداف أقل، بينما التحدي القادم للاعب هو إيفرتون، وهل سيتمكن من مواصلة سلسلة أهدافه والتسجيل للمباراة الحادية عشرة على التوالي؟