أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

هل يعود رونالدو إلى سبورتينج لشبونة؟

هل يعود رونالدو إلى سبورتينج لشبونة؟
18 أكتوبر 2025 12:11

معتز الشامي (أبوظبي)

لا يبدو حلم رؤية كريستيانو رونالدو مجدداً يرتدي قميص سبورتينج لشبونة الشهير باللونين الأخضر والأبيض بعيد المنال، وفي الأربعين من عمره، يواصل النجم البرتغالي تحطيم الأرقام القياسية مع النصر السعودي والمنتخب البرتغالي، لكن في وطنه يتزايد الأمل في عودته إلى النادي الذي بدأ فيه كل شيء، سبورتينج لشبونة.
وأعاد ريكاردو سا بينتو، أسطورة سبورتينج وزميل كريستيانو السابق، إحياء هذا الأمل، في مقابلة مع راديو ماركا، الإسباني، حيث أعرب المدرب البرتغالي الذي يدرب حالياً في إيران، عن رغبته في رؤية الأسطورة البرتغالي يختتم مسيرته في ملعب خوسيه ألفالادي، وقال مدرب نادي استقلال طهران: «سيكون من الرائع رؤية رونالدو ينهي مسيرته في سبورتينج، وستكون قصة رائعة للجميع».
وتذكّر بينتو، الذي شارك غرفة الملابس مع كريستيانو رونالدو الشاب، كيف كان طموحه جلياً منذ الجلسات التدريبية الأولى، قائلاً: «كان شاباً يتمتع بشغف استثنائي، ما زال يتمتع بالطاقة والشغف اللذين كانا يتمتع بهما آنذاك موجودين حتى اليوم، لقد تعلّم الاعتناء بجسده وعقله بشكل لا مثيل له، من المذهل رؤيته ينافس على هذا المستوى».
وتطرّق سا بينتو أيضاً إلى الرابطة العاطفية بين رونالدو وسبورتينج، النادي الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية، وأصبح الرقم 7 - الذي كان سا بينتو يرتديه سابقاً رمزاً له قائلاً: «أتمنى أن يعود، حتى لو برقم مختلف، المهم هو عودته، إنهاء مسيرته مع سبورتينج سيكون رائعاً للجميع».
ويثير احتمال عودة رونالدو إلى لشبونة حماساً وحنيناً، وفي البرتغال، ينظر إلى كل تلميح أو تعليق من المهاجم على أنه إشارة، لا يزال وجهه يزين البوابة السابعة لملعب خوسيه ألفالادي، ويبقي آلاف المشجعين على أمل مشاهدته يسجل هدفه الأخير على أرضهم.
وفي هذه الأثناء، يواصل الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات تألقه في السعودية، حيث أصبح لاعب كرة القدم الأعلى أجراً في العالم للعام 2025، وفقاً لمجلة «فوربس»، بدخل سنوي قدره 239 مليون يورو، ومع ذلك، بعيداً عن المال والأرقام القياسية، يعتقد الكثيرون أن قصته مع سبورتينج لشبونة لا تزال في طور الكتابة.

البرتغال
كريستيانو
كريستيانو رونالدو
سبورتينج لشبونة
السعودية
الدوري السعودي
النصر
