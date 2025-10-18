صحف صربيا تشيد بأداء تاديتش مع الوحدة



علي معالي (أبوظبي)



تناولت الصحف والمواقع الرياضية في صربيا، ما يقدمه دوسان تاديتش مع الوحدة حتى الآن، وأشادت بأداء اللاعب مع «العنابي»، وقيادته للفريق إلى المنافسة بقوة في «دوري أدنوك للمحترفين»، وسلّطت الضوء تحديداً، بعد الفوز على البطائح 3-1، ضمن الجولة السادسة، وارتفاع رصيد «أصحاب السعادة» إلى «النقطة 14».

وقالت «جورنال الرياضة» و«تيليجراف» و«كويي» و«موزارت سبورتس»:«عندما انتقل تاديتش «37 عاماً»، إلى الوحدة في أوائل أغسطس، تساءل الكثيرون عما إذا كان يتمكّن من الحفاظ على مستوى الأداء الذي تميز به في فنربخشه، وجاء الرد سريعاً، حيث أثبت أنه صاحب أداء قوي ومؤثر، وبفضل تحركاته خلال الشهرين الماضيين، حاز على إعجاب الجماهير الوحدة»

وأضافت: «تاديتش يثبت أنه لا يزال يتمتع بلياقة بدنية عالية، ويعتمد الوحدة صاحب الطموحات الكبيرة، على وجود اللاعب في تشكيلته القوية، وفي تنظيم اللعب وهدوئه أمام المرمى، وواصل الوحدة سلسلة انتصاراته في دوري المحترفين، متغلباً على البطائح 3-1، وتألق تاديتش الذي حافظ على أسلوبه المتميز ودوره القيادي في الملعب في كل فريق يذهب لخوض تجربة احترافية معه، واستطاع أن يسجل هدفين، ويقدم 5 تمريرات حاسمة في 10 مباريات هذا الموسم حتى الآن».