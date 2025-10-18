ريد بول يدفع فيرستابن إلى «المتتالية الخامسة»!



أرلينجتون (أ ف ب)



قال مدير فريق ريد بول لـ «الفورمولا-1»، الفرنسي لوران ميكيس الذي تولى منصبه عقب إقالة البريطاني كريستيان هورنر في يوليو، إنه مؤمن بقدرة الفريق على دفع سائقه الهولندي ماكس فيرستابن نحو لقبه الخامس توالياً في الفئة الأولى.

وأوضح ميكيس (48 عاماً) على هامش سباق الولايات المتحدة في أوستن، الجولة التاسعة عشرة من البطولة العالمية، أنه لم يكن يتوقع أن يدخل فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الأربعة الماضية، في سباق الصراع على اللقب العالمي للسائقين، لكنه وفريقه يتمتعان بالأداء الكافي للفوز بأي من الجولات الست المتبقية.

ويحتل فيرستابن المركز الثالث في ترتيب السائقين متأخراً بفارق 63 نقطة و41 نقطة توالياً عن سائقي ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري (336) المتصدر ووصيفه البريطاني لاندو نوريس (314).

وحقق فيرستابن (28 عاماً) أسرع توقيت خلال التجارب التأهيلية لسباق السبرينت (القصير) على حلبة الأميركتين، بتوقيت 1:32.143 دقيقة، متقدماً على نوريس (1:32.214 د.) وبياستري (1:32.523 د.).

وهي المرة الثالثة التي يهيمن فيها الهولندي على المركز الأول في التجارب التأهيلية الأربع الأخيرة.

وسيحتاج «ماد ماكس» إلى قفزة نوعية لتقليص الفارق مع ثنائي ماكلارين، ما دفع ميكيس للتصريح قبل التجارب: «أعتقد أنه من الإنصاف القول إننا نعتقد أن لدينا ما يكفي من الإمكانات في السيارة الآن لنكون في دائرة المنافسة على معظم الحلبات مستقبلاً».

وأضاف: «هذا لا يعني أننا سنتمكن من الفوز، ولكن إذا نجحنا في استغلال كل شيء، وإذا نجحنا في استغلال كل شيء على حلبة معينة، فسنملك القدرة على التنافس لتحقيق الفوز».

وتابع: «هذا لا يعني أننا نملك القدرة على فعل ذلك في كل عطلة نهاية أسبوع للسباقات، ولا يعني أننا لن نتعرض للهزيمة في أي منها، ولكن يعكس قدرتنا على أن نكون ضمن المجموعة التي تناضل من أجل الفوز».

وأعاد ميكيس إحياء فريق ريد بول بفضل النتائج الرائعة التي حققها فيرستابن في السباقات الأخيرة، حيث فاز في إيطاليا وأذربيجان وحلّ ثانياً في هولندا وسنغافورة منذ عطلة الصيف في أغسطس.