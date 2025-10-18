كورونادو يستعيد «زمن الساحر» مع الشارقة محلياً

علي معالي (أبوظبي)

من جديد، عاد البرازيلي إيجور كورونادو إلى التألق بعد غياب طويل، حيث سجل هدفاً وصنع الآخر، وأسهم بشكل كبير في فوز الشارقة على الظفرة 2-0 في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

ومنحت «سوفاسكور»، المتخصصة في الأرقام والإحصائيات، «الساحر البرازيلي» (9.8 من 10)، في المباراة، حيث شارك إيجور كورونادو في اللقاء من البداية للنهاية، وهو ما يحدث للمرة الأولى من فترات طويلة جداً، عندما كان في صفوف الاتحاد السعودي، وقبل الانتقال إلى البرازيل.

ويبدو أن اللاعب قد استفاد من فترة التوقف الأخيرة، في رفع معدل اللياقة البدنية، لدرجة أن الصربي ميلوش مدرب الشارقة، والذي كان يضع كورونادو دائماً على مقاعد البدلاء دفع بـ «الساحر» من البداية للنهاية، ليكون بذلك أحد الأوراق المهمة والمؤثرة محلياً بفوز مثير على الظفرة، وكذلك ليستعيد ثقته الكاملة قبل مباراة تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة، المقرر لها مساء بعد غدٍ الاثنين في الجولة الثالثة.

وعاد إيجور للتسجيل بعد 166 يوماً، وكان آخر أهدافه في مرمى إنترناسيونال بالدوري البرازيلي في مباراة انتهت لمصلحة كورينثيانز ناديه السابق، وهو الهدف الأول له بدوري المحترفين بعد 1624 يوماً، حيث كان هدفه الأخير في شباك عجمان في الجولة 25 من موسم 2020-2021، ويومها فاز الشارقة 3-0، سجّل كورونادو يومها هدفين، وبعد ذلك الموسم انتقل لصفوف الاتحاد السعودي.

ويرى إيجور كورونادو أن فريقه لم يكن أمامه سوى خيار واحد أمام الظفرة، حيث قال: «أعلم أن الأداء من بداية الموسم لا يسمح لنا بالتعادل أو الخسارة أمام الظفرة، وكانت المباراة بمثابة الخطوة الأولى لتغيير الأداء والتفكير في المباريات بعد أداء غير مقنع لنا ونتائج بعيدة عما كنا نتوقعه، والمهم في المباراة أيضاً أننا سجلنا في شباك المنافس، وحافظنا على شباكنا نظيفة».

أضاف إيجور: «علينا التحسن خلال الفترة المقبلة، وأعلم أن لدينا الكثير، والنتيجة الإيجابية دافع لما هو آت، وعودتي إلى صفوف الشارقة مجدداً الغرض من ورائها تقديم أفضل ما لديّ، ومساعدة الفريق على الانتصار دائماً، سواء بالتهديف أو المساعدة في التسجيل، وكذلك الأداء القوي، وعودتنا أمام الظفرة جاءت في توقيت مناسب، حيث إن أمامنا استحقاق آسيوي مهم، وكذلك لكي نستعيد ثقة جماهيرنا من جديد».