الرياضة

العقم الهجومي يُلاحق شباب الأهلي في «أدنوك للمحترفين»

العقم الهجومي يُلاحق شباب الأهلي في «أدنوك للمحترفين»
18 أكتوبر 2025 14:00

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تواصلت معاناة شباب الأهلي الهجومية في مشوار الدفاع عن لقب دوري أدنوك للمحترفين، بعدما فشل الفريق في التسجيل للمباراة الثالثة هذا الموسم، إثر تعادله السلبي أمام مضيفه كلباء على ملعب «النمور»، ضمن الجولة السادسة من المسابقة.
وبهذه النتيجة رفع «الفرسان» رصيده إلى 11 نقطة، بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة، غير أن المؤشر المقلق يتمثل في العقم الهجومي الذي لازم الفريق في نصف مبارياته الست، إذ عجز عن هز الشباك في ثلاث مواجهات أمام الوحدة (0-0) في الجولة الثانية، والعين (0-1) في الخامسة، وكلباء (0-0) في السادسة.
وفي المقابل، جاءت الأهداف الأربعة التي سجلها الفريق في ثلاث مباريات فقط، بواقع هدفين في شباك الظفرة (2-0) في الجولة الأولى، وهدف الفوز أمام بني ياس (1-0) في الجولة الثالثة، وهدف آخر حاسم أمام النصر (1-0) في «ديربي دبي» ضمن الجولة الرابعة.
وبذلك يدخل شباب الأهلي قائمة الأضعف هجومياً في الدوري، مكتفياً بـ 4 أهداف فقط في 6 مباريات، بمعدل 0.66 هدف في المباراة، وهو رقم لا يليق ببطل النسخة الماضية وأحد أكثر الفرق استقراراً فنياً.
ويبدو أن غياب المهاجم الدولي الإيراني سردار أزمون، الذي تعرّض لإصابة في الكاحل بعد تسجيله هدف الفوز أمام النصر، قد ترك أثره الواضح على الخط الأمامي، خاصة مع تراجع مردود بعض العناصر الهجومية.
ولم تمنع نتيجة التعادل السلبي البرتغالي باولو سوزا، مدرب الفريق، من إبداء رضاه عن الأداء رغم التعثر، قائلاً: «كنا نعلم صعوبة المواجهة، وتحكّمنا في مجريات اللعب معظم الوقت، لكننا لم نستغل الفرص التي أتيحت لنا. القرارات لم تكن دائماً دقيقة داخل المنطقة، ومع مرور الوقت سنعمل على تحسين الفاعلية الهجومية».
من جانبه عبر المهاجم سلطان عن خيبة أمله، قائلاً: «نعتذر لجماهيرنا، لم نظهر بالشراسة المطلوبة أمام المرمى، غياب سردار مؤثر بالتأكيد، لكن شباب الأهلي نادٍ كبير لا يتأثر بغياب لاعب واحد، وسنعود أقوى في الجولات المقبلة».

