السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جويهي يبلغ كريستال بالاس بـ «الانفصال»!

جويهي يبلغ كريستال بالاس بـ «الانفصال»!
18 أكتوبر 2025 13:31

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
أموريم يطالب مانشستر يونايتد بـ «الصندوقين» أمام ليفربول!
سلوت: لاعبو ليفربول لا يستيقظون ليلاً!


أبلغ مارك جويهي، مدافع كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم، أنه لن يوقّع على عقد جديد مع الفريق.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن جويهي كان قريباً من الانضمام لفريق ليفربول في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الشهر الماضي، ولكن بالاس أغلق ذلك الملف في اللحظات الأخيرة.
وأدى ذلك إلى أن أهدر كريستال بالاس فرصة الحصول على مبلغ مالي كبير، ومع دخول جويهي الآن عامه الأخير في عقده، كشف أوليفر جلاسنر، مدرب كريستال بالاس، أن المدافع أبلغ النادي بالفعل أن هذا الموسم سيكون الأخير له في ملعب سيلهرست بارك.
وقال جلاسنر للصحفيين: «أعتقد أن مارك أبلغنا بالفعل أنه لن يوقع على عقد جديد، لذلك سيرحل عن الفريق في العام المقبل».
وأضاف: «النادي أراد بقاؤه، قدموا لمارك عرضاً جديداً ولكنه رفض، وقال إنه يريد القيام بشيء مختلف، وهذا طبيعي، وبالنسبة لنا، الأمر متوقف بإمكانية تعاملنا مع الموقف، وما هي أفضل طريقة لإنجاز الخطوة التالية؟ وكل ذلك يعتمد على كيفية تواصلنا معاً».
ولعب جويهي 167 مباراة مع بالاس منذ انضمامه إليه قادماً من تشيلسي في 2021، وارتدى شارة قيادة الفريق، عندما قاده للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في مايو الماضي. ومن الممكن أن يتم بيع جويهي «25 عاماً» في الشتاء أو الرحيل بشكل مجاني في نهاية الموسم.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
كريستال بالاس
ليفربول
آخر الأخبار
«تحدي سحب خورفكان» للدراجات 25 أكتوبر
الرياضة
«تحدي سحب خورفكان» للدراجات 25 أكتوبر
اليوم 14:30
5 فرسان يمثلون الإمارات في بطولة القدرة بـ «الألعاب الآسيوية»
الرياضة
5 فرسان يمثلون الإمارات في بطولة القدرة بـ «الألعاب الآسيوية»
اليوم 14:19
أرشيفية
الأخبار العالمية
إجلاء الآلاف في الفلبين مع اقتراب العاصفة فينغشين
اليوم 14:13
وفاة عالم الفيزياء الصيني الفائز بجائزة نوبل عن 103 أعوام
الأخبار العالمية
وفاة عالم الفيزياء الصيني الفائز بجائزة نوبل عن 103 أعوام
اليوم 14:07
أموريم يطالب مانشستر يونايتد بـ «الصندوقين» أمام ليفربول!
الرياضة
أموريم يطالب مانشستر يونايتد بـ «الصندوقين» أمام ليفربول!
اليوم 14:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©