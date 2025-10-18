جويهي يبلغ كريستال بالاس بـ «الانفصال»!



لندن (د ب أ)



أبلغ مارك جويهي، مدافع كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم، أنه لن يوقّع على عقد جديد مع الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن جويهي كان قريباً من الانضمام لفريق ليفربول في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الشهر الماضي، ولكن بالاس أغلق ذلك الملف في اللحظات الأخيرة.

وأدى ذلك إلى أن أهدر كريستال بالاس فرصة الحصول على مبلغ مالي كبير، ومع دخول جويهي الآن عامه الأخير في عقده، كشف أوليفر جلاسنر، مدرب كريستال بالاس، أن المدافع أبلغ النادي بالفعل أن هذا الموسم سيكون الأخير له في ملعب سيلهرست بارك.

وقال جلاسنر للصحفيين: «أعتقد أن مارك أبلغنا بالفعل أنه لن يوقع على عقد جديد، لذلك سيرحل عن الفريق في العام المقبل».

وأضاف: «النادي أراد بقاؤه، قدموا لمارك عرضاً جديداً ولكنه رفض، وقال إنه يريد القيام بشيء مختلف، وهذا طبيعي، وبالنسبة لنا، الأمر متوقف بإمكانية تعاملنا مع الموقف، وما هي أفضل طريقة لإنجاز الخطوة التالية؟ وكل ذلك يعتمد على كيفية تواصلنا معاً».

ولعب جويهي 167 مباراة مع بالاس منذ انضمامه إليه قادماً من تشيلسي في 2021، وارتدى شارة قيادة الفريق، عندما قاده للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في مايو الماضي. ومن الممكن أن يتم بيع جويهي «25 عاماً» في الشتاء أو الرحيل بشكل مجاني في نهاية الموسم.