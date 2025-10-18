السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

سلوت: لاعبو ليفربول لا يستيقظون ليلاً!

سلوت: لاعبو ليفربول لا يستيقظون ليلاً!
18 أكتوبر 2025 13:35

 
لندن (د ب أ)

اعترف أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بأنهم يدركون تماماً حجم الانتقادات الموجهة للفريق بعد ثلاث هزائم متتالية، لكنه لا يعتقد أن اللاعبين «يستيقظون ليلاً» قلقين بشأن ذلك.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه بعد تحقيق سبعة انتصارات متتالية، تلقّى الفريق ثلاث هزائم خلال الأسبوع الذي سبق فترة التوقف الدولي.
أكد سلوت أن ابتعاده عن العمل مع لاعبيه لما يقرب من أسبوعين كان له إيجابيات وسلبيات، لكنه لا يعتقد أن ذلك يشكّل عبئاً كبيراً على الفريق، خاصة مع سعيهم لتفادي الخسارة الرابعة على التوالي للمرة الأولى منذ نوفمبر 2014.
وقال سلوت قبل مواجهة الغريم التقليدي مانشستر يونايتد، في مباراة يسعى فيها الفريق لتحقيق رقم قياسي، بعدم الخسارة في 10 مباريات متتالية أمامه: «قد يحتاجني هؤلاء اللاعبون - رغم أنني لا أعتقد أنهم بحاجة إلى - لأخبرهم بما حدث».
وأضاف: «النتائج لا تكذب، إذا خسرت ثلاث مباريات متتالية، وبالتالي يجب أن تقوم بعمل أفضل».
وأوضح: «لكني أعتقد أن هؤلاء اللاعبين، الذين مروا بتجارب كثيرة، لا يستيقظون ليلاً وهم يفكرون ويقولون لقد خسرنا ثلاث مرات».
وأضاف: «يجب أن ندرك ذلك، ونحن بالفعل واعون، وعلينا أن نتفاعل مع ذلك، لكن يجب أن نقدم نفس رد الفعل إذا فزنا ثلاث مرات متتالية، وكان مانشستر يونايتد ضمن جدول المباريات، ولكن ربما، إذا خسرت ثلاث مرات، تأمل في تلك الشرارة أو ذلك الواحد أو الاثنين بالمئة الإضافيين، ليس فقط منا، بل من جمهورنا الأحد».

