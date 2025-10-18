الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
«تحدي سحب خورفكان» للدراجات 25 أكتوبر

«تحدي سحب خورفكان» للدراجات 25 أكتوبر
18 أكتوبر 2025 14:30

الشارقة (الاتحاد)

حدد مجلس الشارقة الرياضي يوم 25 أكتوبر الجاري موعداً لإقامة النسخة الخامسة من تحدي سحب خورفكان للدراجات بحلته الجديدة، تزامناً مع اليوم العربي للدراجات.
ويقام السباق على مسافتين، الأولى لمسافة 27 كلم من أمام شلال خورفكان إلى الاستراحة، والثانية لمسافة 24 كلم، وستكون الانطلاقة من أمام الشلال ونهاية بنفس النقطة.
ويأتي التغيير لإتاحة الفرصة لجميع محبي الدراجات للمشاركة في الحدث، بالإضافة إلى سباق خاص لفئة المعاقين بالكراسي المتحركة.
ينطلق سباق 27 كلم للرجال في السادسة والنصف صباحاً، ويعقبه بخمس دقائق انطلاق سباق السيدات، فيما ينطلق سباق 24 كلم للرجال والسيدات في وقت واحد الساعة السادسة و40 دقيقة.
وأكد بخيت سعيد القرص، مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس، على أهمية الفعالية التي تحظى بمشاركة كبيرة من الرياضيين وهواة الدراجات، والتي أصبحت من الفعاليات السنوية المميزة في عروس الساحل الشرقي خورفكان، وأشار إلى أن السباق يختبر مهارتي السرعة والتحمل معاً ويفرز أبطالاً على مستوى عالٍ من الكفاءة والقوة، وشكر الجهات والمؤسسات المتعاونة مع المجلس في التنظيم والرعاية.

الدراجات الهوائية
خورفكان
مجلس الشارقة الرياضي
