حارس البرازيل يفتح النار: نيمار ليس قدوة لأحد!



برازيليا (أ ف ب)



شنّ الحارس الدولي والمدرب السابق إيمرسون لياو، الفائز بكأس العالم 1970 مع «السيليساو»، هجوماً لاذعاً على مواطنه نيمار الذي لا تزال قضيته تثير جدلاً واسعاً في البرازيل مع اقتراب كأس العالم 2026، معتبراً أن نجم سانتوس ليس قدوة لأحد.

في 17 أكتوبر 2023، خاض نيمار (33 عاماً) آخر مباراة له بقميص منتخب بلاده في الخسارة أمام أوروجواي 0-2 في مونتيفيديو، ومنذ ذلك الوقت غاب عن صفوف أبطال العالم خمس مرات بسبب إصابات متكررة، مرّ عامان تقريباً منذ أن ارتدى نيمار الذي خاض 128 مباراة دولية، القميص الأصفر للمرة الأخيرة.

ومع اقتراب مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لا تزال قضية نجم برشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، والهلال السعودي السابق المصاب حالياً، تتفاعل في البرازيل، وفي حين كان الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب «السيليساو» دبلوماسيا الأسبوع الماضي بشأنه من دون أن يغلق الباب أمامه، وجّه لياو انتقادات لاذعة في مقابلة مع قناة «إي أس بي أن» أعادت نشرها صحيفة «أس»، وأهم ما جاء فيها أن «نيمار ليس قدوة لأحد».

وأتيحت أمام حارس منتخب البرازيل السابق (80 مباراة دولية)، بطل مونديال 1970، والذي شارك في نهائيات كأس العالم أعوام 1974 و1978 و1986، فرصة لقاء نيمار خلال مسيرته التدريبية في العديد من الأندية البرازيلية.

قال لياو البالغ 76 عاماً: «بدأ لاعباً رائعاً، أتذكر يوماً ما، عندما كنت ألعب ضد سانتوس، خرج (من الملعب) وقد التقيت به وقلت له: «اسمع يا بني، سنحتاجك في كأس العالم، اعتنِ بنفسك، وهذا هو الشيء الوحيد الذي لم يفعله».

وأضاف: «في رأسه، عندما يستعد لخوض أي مباراة، يعرف ما سيفعله، لكنه لم يعد قادراً على ذلك، لم يعد قادراً على ذلك، لم يعد لديه رد الفعل العضلي ذاته، لم يعد لديه نفس تسلسل التدريب، لم يعد هو الرياضي نفسه».

وتابع: «لا يزال نيمار لاعباً موهوباً، لكن قدراته البدنية محدودة» و«حتى اليوم، يُجبر على القيام بما اعتاد فعله، لكنه لا يستطيع القيام به بعد الآن لأنه ليس مستعداً».

