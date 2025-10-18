السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أموريم يطالب مانشستر يونايتد بـ «الصندوقين» أمام ليفربول!

18 أكتوبر 2025 14:01

لندن (د ب أ)

حثّ روبين أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، لاعبي فريقه على إظهار أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح في المباراة المقرر إقامتها الأحد أمام فريق ليفربول.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن فريق مانشستر يونايتد يسافر إلى أنفيلد بهدف تقليص الفارق إلى نقطتين أمام منافسه، ومع شعور أكثر إيجابية قليلاً داخل النادي عقب الفوز على سندرلاند قبل فترة التوقف الدولي.
ويتواجد ليفربول في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز العاشر برصيد عشر نقاط.
ولم يتمكن مانشستر يونايتد من الفوز على ملعب أنفيلد لما يقرب من عقد من الزمن، ولكنهم حصلوا على نقطة في آخر زيارتين للملعب، بما في ذلك التعادل 2-2 في يناير الماضي.
وقال أموريم، الذي مازال يبحث عن تحقيق انتصارين متتاليين في الدوري: «لعبنا بشكل جيد، كنت مستاء للغاية مع نهاية المباراة لأننا أثبتنا في ذلك اليوم أن بإمكاننا التنافس مع أي فريق».
وأضاف: «أعرف أن هذه المباراة مميزة بالنسبة لنادينا، وأدرك أنهم دائماً يقاتلون من أجل عدد الألقاب، وأفهم تماماً ما تعنيه هذه المواجهة للجماهير، لكنها في النهاية مباراة واحدة، نحتاج فيها لإثبات من جديد أننا نلعب بشكل أفضل».
وقال: «أعتقد أننا نلعب بشكل أفضل. نحتاج إلى أن نكون أكثر فاعلية في كلا الصندوقين، إنها مباراة أخرى يجب أن نفوز بها».
وعادل ليفربول عدد ألقاب الدوري الممتاز الخاصة بمانشستر يونايتد (20 لقباً) في الموسم الماضي، في حين تراجع فريق أموريم إلى المركز الخامس عشر في جدول الترتيب.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
ليفربول
روبن أموريم
