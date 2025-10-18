السبت 18 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
5 فرسان يمثلون الإمارات في بطولة القدرة بـ «الألعاب الآسيوية»

5 فرسان يمثلون الإمارات في بطولة القدرة بـ «الألعاب الآسيوية»
18 أكتوبر 2025 14:19

أبوظبي (وام)

يشارك فرسان الإمارات في بطولة القدرة بدورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب، «البحرين 2025»، المقررة إقامتها خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري.
ووقع الاختيار على 5 فرسان للمشاركة في المنافسات، هم عيسى راشد المزروعي، وأحمد عبد الرحمن البستكي، وعلي عبدالله الفلاسي، وخليفة راشد العميمي، وراشد المهيري. وتبدأ فعاليات البطولة بوصول الخيول المشاركة إلى البحرين يوم 28 الجاري، وإجراء الفحوص البيطرية في اليوم التالي، تمهيداً لانطلاق المنافسات يوم 30 أكتوبر.
وأكد اتحاد الفروسية والسباق في بيان، أن أبطال دولة الإمارات أمام تحدٍّ جديد في منافسة قارية، انطلاقاً من مسيرة الإنجازات المميزة، من أبرزها ذهبية وفضية الفردي، ولقب الفرق في بطولة العالم للخيول الصغيرة «عمر 8 سنوات»، بفرنسا 2025، ولقب مونديال الشباب والناشئين في رومانيا 2025.

دورة الألعاب الآسيوية
البحرين
سباقات القدرة
اتحاد الفروسية والسباق
