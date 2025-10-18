ريباكينا تتمسك بفرصة التأهل إلى الرياض



الصين (أ ف ب)



بلغت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا نهائي دورة نينجبو الصينية للتنس (500 نقطة) السبت بفوزها على الإيطالية جازمين باوليني 6-3 و6-2، وأبقت على آمالها بالمشاركة في بطولة «دبليو تي أيه» الختامية في الرياض.

وفوتت باوليني، المصنفة ثانية في الدورة، فرصة حسم تأهلها إلى البطولة الختامية الشهر المقبل بخسارتها أمام الكازاخستانية الثالثة.

وانحصرت المنافسة على آخر بطاقتين في دورة بان باسيفيك المفتوحة التي ستُقام الأسبوع المقبل في طوكيو، حيث لا تزال الشابة الروسية ميرا أندرييفا (18 عاماً) ضمن دائرة المرشحات لحجز بطاقة إلى الرياض.

قالت ريباكينا (26 عاماً) التي حققت انتصارها الثالث في المواجهات مع باوليني، مقابل ثلاث هزائم «كنت أعرف أن المباراة ستكون صعبة للغاية».

وأضافت: «قدّمت جازمين أداءً رائعاً هذا العام، وهي منافسة قوية، لذا كنت أعرف أنه يتوجب عليّ بذل قصارى جهدي».

وتابعت: «أنا سعيدة لأني حافظت على تركيزي حتى النهاية وفزت بالمباراة بمجموعتين متتاليتين».

دخلت ريباكينا، بطلة ويمبلدون عام 2022، نصف النهائي بعد خسارتها آخر مباراتين أمام باوليني، لكنها استغلت إرسالها القوي وضرباتها الأرضية القوية للفوز في 90 دقيقة.

وحققت ريباكينا 30 ضربة ناجحة، منها 10 إرسالات ساحقة، وأنقذت جميع نقاط كسر الإرسال السبع التي واجهتها لتصل إلى ثاني نهائي لها هذا العام، حيث ستواجه الفائزة من مباراة الروسية ديانا شنايدر ومواطنتها إيكاترينا ألكسندروفا.