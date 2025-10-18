الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ريباكينا تتمسك بفرصة التأهل إلى الرياض

ريباكينا تتمسك بفرصة التأهل إلى الرياض
18 أكتوبر 2025 14:56

 
الصين (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
باكستان تطلق أول قمر صناعي فائق الطيفية "إتش إس1-"
النصر.. «حفل فيليكس»


بلغت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا نهائي دورة نينجبو الصينية للتنس (500 نقطة) السبت بفوزها على الإيطالية جازمين باوليني 6-3 و6-2، وأبقت على آمالها بالمشاركة في بطولة «دبليو تي أيه» الختامية في الرياض.
وفوتت باوليني، المصنفة ثانية في الدورة، فرصة حسم تأهلها إلى البطولة الختامية الشهر المقبل بخسارتها أمام الكازاخستانية الثالثة.
وانحصرت المنافسة على آخر بطاقتين في دورة بان باسيفيك المفتوحة التي ستُقام الأسبوع المقبل في طوكيو، حيث لا تزال الشابة الروسية ميرا أندرييفا (18 عاماً) ضمن دائرة المرشحات لحجز بطاقة إلى الرياض.
قالت ريباكينا (26 عاماً) التي حققت انتصارها الثالث في المواجهات مع باوليني، مقابل ثلاث هزائم «كنت أعرف أن المباراة ستكون صعبة للغاية».
وأضافت: «قدّمت جازمين أداءً رائعاً هذا العام، وهي منافسة قوية، لذا كنت أعرف أنه يتوجب عليّ بذل قصارى جهدي».
وتابعت: «أنا سعيدة لأني حافظت على تركيزي حتى النهاية وفزت بالمباراة بمجموعتين متتاليتين».
دخلت ريباكينا، بطلة ويمبلدون عام 2022، نصف النهائي بعد خسارتها آخر مباراتين أمام باوليني، لكنها استغلت إرسالها القوي وضرباتها الأرضية القوية للفوز في 90 دقيقة.
وحققت ريباكينا 30 ضربة ناجحة، منها 10 إرسالات ساحقة، وأنقذت جميع نقاط كسر الإرسال السبع التي واجهتها لتصل إلى ثاني نهائي لها هذا العام، حيث ستواجه الفائزة من مباراة الروسية ديانا شنايدر ومواطنتها إيكاترينا ألكسندروفا.

التنس
ريباكينا
الصين
السعودية
الرياض
آخر الأخبار
البطائح والشارقة يكسبان الظفرة والجزيرة في دوري السلة
الرياضة
البطائح والشارقة يكسبان الظفرة والجزيرة في دوري السلة
اليوم 14:00
برنامج «مسرّعات المؤثرين» يستقطب 1131 مشاركة من 70 دولة
علوم الدار
برنامج «مسرّعات المؤثرين» يستقطب 1131 مشاركة من 70 دولة
اليوم 13:57
11 هدفاً في 8 مباريات.. هل هالاند المهاجم الأكثر تأثيراً في «البريميرليج»؟
الرياضة
11 هدفاً في 8 مباريات.. هل هالاند المهاجم الأكثر تأثيراً في «البريميرليج»؟
اليوم 13:47
حمدان بن محمد يعتمد إطلاق «منصّة تعزيز بنية الذكاء الاصطناعي» ويطلق «برنامج يونيكورن 30»
علوم الدار
حمدان بن محمد يعتمد إطلاق «منصّة تعزيز بنية الذكاء الاصطناعي» ويطلق «برنامج يونيكورن 30»
اليوم 13:47
«صحة أبوظبي» تطلق تجربة «جمال عقولنا»
علوم الدار
«صحة أبوظبي» تطلق تجربة «جمال عقولنا»
اليوم 13:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©