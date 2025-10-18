الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوندوجان: ساني يستحق العودة إلى منتخب ألمانيا

جوندوجان: ساني يستحق العودة إلى منتخب ألمانيا
18 أكتوبر 2025 15:02

 
فرانكفورت (د ب أ)

أخبار ذات صلة
11 هدفاً في 8 مباريات.. هل هالاند المهاجم الأكثر تأثيراً في «البريميرليج»؟
ناجلسمان يتفقد إقامة ألمانيا في «مونديال 2026»


يعتقد إلكاي جوندوجان، قائد المنتخب الألماني لكرة القدم السابق، أن زميله بفريق جالطة سراي التركي ليروي ساني يستحق العودة للمنتخب الألماني، رغم أن المدرب يوليان ناجلسمان يريد من اللاعب الذي يلعب في مركز الجناح إثبات نفسه أولاً في تركيا.
وترك ساني فريق بايرن ميونيخ في الصيف وانتقل إلى الفريق التركي، ولم يقم ناجلسمان باستدعاء ساني في مباريات التصفيات في سبتمبر وأكتوبر، وقال في أغسطس إن الدوري التركي الممتاز أقل قليلاً من الدوري الألماني (البوندسليجا)، وإن عليه أن يثبت نفسه، ويسجل أهدافاً.
وقال ناجلسمان: «لا أتوقع معجزات ولكنّ هناك عدداً معيناً (من الأهداف) أنتظره».
من جانبه، قال جوندوجان، الذي انضم لجالطة سراي في الصيف قادماً من مانشستر سيتي، لمجلة «كيكر» الرياضية الألماني إنه ينبغي أن يتم استدعاء ساني مرة أخرى و«بالنسبة لي فهو ينتمي لقائمة الفريق التي ستشارك في مونديال 2026».
وقال جوندوجان:«هو لا يلعب في أي نادٍ، مازال يلعب في جالطة سراي، وهو نادٍ على مستوى عالٍ».
وأضاف لاعب خط الوسط، الذي أنهى مسيرته الدولية العام الماضي أن تقييم اللاعب بناء على الدوري الذي يلعب فيه ليس أمراً صائباً، مشيراً إلى أن البوندسليجا بدوره أدنى مستوى مقارنة بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال جوندوجان:«إسبانيا فازت ببطولة أوروبا مع أيمريك لابورت وكان يلعب في الدوري السعودي، هناك أمثلة مشابهة في البرتغال وفرنسا، والدوري التركي ليس سيئاً حتى الآن».
وأوضح: «لذا، عليك أن تنظر إلى الأمور بطريقة أكثر توازناً وتفصيلاً بعض الشيء».
ويخوض المنتخب الألماني آخر مواجهته في التصفيات يوم 14 نوفمبر أمام لوكسمبورج، وبعدها بثلاثة أيام أمام سلوفاكيا، وسيتأهل المنتخب الألماني إلى المونديال إذا فاز بمباراتيه، أو إذا سارت بقية النتائج في مصلحته.

ألمانيا
منتخب ألمانيا
كأس العالم
إلكاي جوندوجان
جالطة سراي
مانشستر سيتي
آخر الأخبار
البطائح والشارقة يكسبان الظفرة والجزيرة في دوري السلة
الرياضة
البطائح والشارقة يكسبان الظفرة والجزيرة في دوري السلة
اليوم 14:00
برنامج «مسرّعات المؤثرين» يستقطب 1131 مشاركة من 70 دولة
علوم الدار
برنامج «مسرّعات المؤثرين» يستقطب 1131 مشاركة من 70 دولة
اليوم 13:57
11 هدفاً في 8 مباريات.. هل هالاند المهاجم الأكثر تأثيراً في «البريميرليج»؟
الرياضة
11 هدفاً في 8 مباريات.. هل هالاند المهاجم الأكثر تأثيراً في «البريميرليج»؟
اليوم 13:47
حمدان بن محمد يعتمد إطلاق «منصّة تعزيز بنية الذكاء الاصطناعي» ويطلق «برنامج يونيكورن 30»
علوم الدار
حمدان بن محمد يعتمد إطلاق «منصّة تعزيز بنية الذكاء الاصطناعي» ويطلق «برنامج يونيكورن 30»
اليوم 13:47
«صحة أبوظبي» تطلق تجربة «جمال عقولنا»
علوم الدار
«صحة أبوظبي» تطلق تجربة «جمال عقولنا»
اليوم 13:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©