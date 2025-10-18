جوندوجان: ساني يستحق العودة إلى منتخب ألمانيا



فرانكفورت (د ب أ)



يعتقد إلكاي جوندوجان، قائد المنتخب الألماني لكرة القدم السابق، أن زميله بفريق جالطة سراي التركي ليروي ساني يستحق العودة للمنتخب الألماني، رغم أن المدرب يوليان ناجلسمان يريد من اللاعب الذي يلعب في مركز الجناح إثبات نفسه أولاً في تركيا.

وترك ساني فريق بايرن ميونيخ في الصيف وانتقل إلى الفريق التركي، ولم يقم ناجلسمان باستدعاء ساني في مباريات التصفيات في سبتمبر وأكتوبر، وقال في أغسطس إن الدوري التركي الممتاز أقل قليلاً من الدوري الألماني (البوندسليجا)، وإن عليه أن يثبت نفسه، ويسجل أهدافاً.

وقال ناجلسمان: «لا أتوقع معجزات ولكنّ هناك عدداً معيناً (من الأهداف) أنتظره».

من جانبه، قال جوندوجان، الذي انضم لجالطة سراي في الصيف قادماً من مانشستر سيتي، لمجلة «كيكر» الرياضية الألماني إنه ينبغي أن يتم استدعاء ساني مرة أخرى و«بالنسبة لي فهو ينتمي لقائمة الفريق التي ستشارك في مونديال 2026».

وقال جوندوجان:«هو لا يلعب في أي نادٍ، مازال يلعب في جالطة سراي، وهو نادٍ على مستوى عالٍ».

وأضاف لاعب خط الوسط، الذي أنهى مسيرته الدولية العام الماضي أن تقييم اللاعب بناء على الدوري الذي يلعب فيه ليس أمراً صائباً، مشيراً إلى أن البوندسليجا بدوره أدنى مستوى مقارنة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوندوجان:«إسبانيا فازت ببطولة أوروبا مع أيمريك لابورت وكان يلعب في الدوري السعودي، هناك أمثلة مشابهة في البرتغال وفرنسا، والدوري التركي ليس سيئاً حتى الآن».

وأوضح: «لذا، عليك أن تنظر إلى الأمور بطريقة أكثر توازناً وتفصيلاً بعض الشيء».

ويخوض المنتخب الألماني آخر مواجهته في التصفيات يوم 14 نوفمبر أمام لوكسمبورج، وبعدها بثلاثة أيام أمام سلوفاكيا، وسيتأهل المنتخب الألماني إلى المونديال إذا فاز بمباراتيه، أو إذا سارت بقية النتائج في مصلحته.