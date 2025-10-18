«رابطة المحترفين» تُحدد مواعيد «الجولة الثامنة» من «أدنوك للمحترفين»



معتز الشامي (أبوظبي)



استقرت اللجنة الفنية برابطة المحترفين، على مواعيد «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، بالإضافة إلى ذهاب وإياب دور الثمانية ونصف نهائي كأس «مصرف أبوظبي الإسلامي»، حيث يتوقف الدوري بعد «الجولة السابعة»، والتي تقام على 3 أيام «30 و31 أكتوبر الجاري وأول نوفمبر المقبل»، بسبب مشاركات أنديتنا في جولة من «دوري أبطال آسيا للنخبة»، و«دوري الأبطال 2»، وبطولة الأندية الخليجية الأبطال، فضلاً عن التوقف الدولي للمنتخب الوطني لخوض «الملحق الآسيوي» أمام العراق 13و18 نوفمبر، ويعود الدوري بالجولة الثامنة، والتي تُقام على 3 أيام، يلعب خورفكان مع شباب الأهلي، والنصر مع الظفرة 20 نوفمبر»، وفي اليوم التالي يلتقي دبا مع الوحدة، والشارقة مع بني ياس، على أن تقام 3 مباريات يوم 22 نوفمبر، كلباء مع البطائح، والوصل مع عجمان، والعين مع الجزيرة.

بينما يقام ذهاب ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» 14و15 نوفمبر، خلال التوقف الدولي، وتشهد البطولة مباريات قوية، حيث يلتقي الشارقة مع العين، وشباب الأهلي مع النصر، والجزيرة مع النصر، والوحدة مع خورفكان، فيما يكون إياب هذا الدور 29 و30 نوفمبر، أما نصف نهائي البطولة فيكون الذهاب 5 ديسمبر المقبل، والإياب 13 من الشهر نفسه.

من جهة ثانية، قدمت اللجنة الفنية مقترحاً، بأن يكون 28 ديسمبر، موعداً مبدئياً، لإقامة كأس «سوبر إعمار»، الذي يجمع بين شباب الأهلي بصفته بطلاً للدوري، والشارقة بصفته وصيفاً للمسابقة ذاتها، وفق ما تنص عليه اللوائح، لأن شباب الأهلي حصد لقبي «دوري أدنوك للمحترفين»، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الماضي، ويتوقع أن تُقام المباراة على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وعلى الجانب الآخر، قدّمت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، مقترحاً بإقامة ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، على 3 أيام، في 31 يناير و1و2 فبراير 2026، بينما يكون «المقترح المبدئي» للدور نصف النهائي من البطولة أيام 20 و21 و22 مارس المقبل، لكن ربما يتم ترحيلها إلى موعد آخر، في حال تأهل منتخبنا الوطني إلى «الملحق العالمي» المؤهل إلى كأس العالم 2026.