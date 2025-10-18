الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

تاديتش.. اللمسة الساحرة الأولى مع الوحدة

تاديتش.. اللمسة الساحرة الأولى مع الوحدة
18 أكتوبر 2025 16:00

مصطفى الديب (أبوظبي)
حقق الوحدة فوزاً مهماً على البطائح، ليعتلي الصدارة ويواصل الضغط على العين في ظل المنافسة الشرسة بين الفريقين على القمة.
وخرج «العنابي» بعدة مكاسب، أبرزها تسجيل «ساحر العنابي الجديد» دوسان تاديتش هدفه الأول مع الوحدة هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل الهدف الثاني للفريق من لمسة فنية رائعة.
ويقدم تاديتش مستوى رائعاً مع «العنابي» هذا الموسم بمشاركته في 6 مباريات، وصناعته لثلاثة أهداف من ثمانية أهداف، سجّلها الفريق هذا الموسم، فضلاً عن تمريره لعدد 12 تمريرة مؤثرة.
ويحتل تاديتش المركز الرابع في صناعة الأهداف بين لاعبي فرق الدوري.
على الجهة الأخرى، واصل البطائح نزف النقاط وتلقّى الخسارة الخامسة من 6 مباريات، وحقق فوزاً واحداً، لتكون هذه البداية الأسوأ للفريق منذ مشاركته في دوري أدنوك للمحترفين.
واستقبل الفريق ثمانية أهداف في 6 مباريات ليكون من أسوأ خطوط دفاع المسابقة هذا الموسم.

