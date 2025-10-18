الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

16 فريقاً بمنافسات كرة القدم في بطولة حمدان بن زايد للرماية

16 فريقاً بمنافسات كرة القدم في بطولة حمدان بن زايد للرماية
18 أكتوبر 2025 17:39

الظفرة (وام)

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد يستقبل عدداً من المواطنين وموظفي وموظفات الجهات الحكومية في قصر الظنة
100 شوط في مهرجان الظفرة الثالث لسباقات الهجن

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة حمدان بن زايد للرماية، اعتماد 16 فريقاً في منافسات كرة القدم، ضمن الفعاليات المصاحبة بمنطقة الظفرة.
وأكدت اللجنة في بيان، إقامة المنافسات، من 19 أكتوبر الحالي حتى 16 نوفمبر المقبل، وانطلاقها بمباراتين، إذ تجمع الأولى بين فريقي «أوراسكوم» و«ليوا بلاستيك»، وتشهد الثانية مواجهة بين فريقي «موقب»، و«النسور».
وقال عبدالله حمد المري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة للرماية، إن الفعاليات المصاحبة لبطولة الرماية، والمتمثلة في كرة القدم، والبادل تنس، والمسابقات المخصصة لأصحاب الهمم، تجسد التنوع الكبير في الأنشطة، وتتيح المجال أمام مختلف شرائح المجتمع للمشاركة والاستمتاع بأجواء رياضية تنافسية وترفيهية في آن واحد.
وأوضح أن منافسات الرماية في النسخة الحالية تشهد منافسات متنوعة لفئات الرجال والسيدات والناشئين والناشئات، لنشر رياضة الرماية، وتوسيع قاعدتها بين الشباب والناشئة، بما يعزز مكانة الظفرة وجهة رئيسية للأنشطة التراثية والرياضية على مستوى الدولة، بدعم ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومجلس أبوظبي الرياضي.

الرماية
نادي الظفرة
منطقة الظفرة
آخر الأخبار
البطائح والشارقة يكسبان الظفرة والجزيرة في دوري السلة
الرياضة
البطائح والشارقة يكسبان الظفرة والجزيرة في دوري السلة
اليوم 14:00
برنامج «مسرّعات المؤثرين» يستقطب 1131 مشاركة من 70 دولة
علوم الدار
برنامج «مسرّعات المؤثرين» يستقطب 1131 مشاركة من 70 دولة
اليوم 13:57
11 هدفاً في 8 مباريات.. هل هالاند المهاجم الأكثر تأثيراً في «البريميرليج»؟
الرياضة
11 هدفاً في 8 مباريات.. هل هالاند المهاجم الأكثر تأثيراً في «البريميرليج»؟
اليوم 13:47
حمدان بن محمد يعتمد إطلاق «منصّة تعزيز بنية الذكاء الاصطناعي» ويطلق «برنامج يونيكورن 30»
علوم الدار
حمدان بن محمد يعتمد إطلاق «منصّة تعزيز بنية الذكاء الاصطناعي» ويطلق «برنامج يونيكورن 30»
اليوم 13:47
«صحة أبوظبي» تطلق تجربة «جمال عقولنا»
علوم الدار
«صحة أبوظبي» تطلق تجربة «جمال عقولنا»
اليوم 13:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©