16 فريقاً بمنافسات كرة القدم في بطولة حمدان بن زايد للرماية

الظفرة (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة حمدان بن زايد للرماية، اعتماد 16 فريقاً في منافسات كرة القدم، ضمن الفعاليات المصاحبة بمنطقة الظفرة.

وأكدت اللجنة في بيان، إقامة المنافسات، من 19 أكتوبر الحالي حتى 16 نوفمبر المقبل، وانطلاقها بمباراتين، إذ تجمع الأولى بين فريقي «أوراسكوم» و«ليوا بلاستيك»، وتشهد الثانية مواجهة بين فريقي «موقب»، و«النسور».

وقال عبدالله حمد المري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة للرماية، إن الفعاليات المصاحبة لبطولة الرماية، والمتمثلة في كرة القدم، والبادل تنس، والمسابقات المخصصة لأصحاب الهمم، تجسد التنوع الكبير في الأنشطة، وتتيح المجال أمام مختلف شرائح المجتمع للمشاركة والاستمتاع بأجواء رياضية تنافسية وترفيهية في آن واحد.

وأوضح أن منافسات الرماية في النسخة الحالية تشهد منافسات متنوعة لفئات الرجال والسيدات والناشئين والناشئات، لنشر رياضة الرماية، وتوسيع قاعدتها بين الشباب والناشئة، بما يعزز مكانة الظفرة وجهة رئيسية للأنشطة التراثية والرياضية على مستوى الدولة، بدعم ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ومجلس أبوظبي الرياضي.