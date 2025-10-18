صيف أبوظبي الرياضي 2025.. «50 فعالية على مساحة 37 ألف متر»

أبوظبي (وام)

رسّخت فعاليات صيف أبوظبي الرياضي التي تقام سنوياً في كل من أبوظبي والعين، مكانتها كأحد أبرز الأحداث على خريطة الرياضة المجتمعية التي تُشجِّع على اتباع أنماط حياة صحية ونشطة، من خلال توفير مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية والترفيهية تناسب جميع أفراد الأسرة.

وقدّم صيف أبوظبي الرياضي في نسخته الرابعة التي أقيمت في مركزي أدنيك أبوظبي وأدنيك العين، العديد من أنشطة الصحة والعافية الجديدة مع مجموعة مميزة من المسابقات المخصصة للأطفال من أجل اكتشاف المواهب، كما أتاح الفرصة للزوّار من أجل الاستمتاع بتجارب فريدة ضمن أجواء ممتعة ومريحة، وقدّم مجموعة واسعة من التجارب الملائمة لجميع الأعمار، بما في ذلك الأنشطة الرياضية والترفيهية المخصصة للأطفال، والكثير من برامج العافية الملائمة لجميع أفراد المجتمع.

وشهدت النسخة الأخيرة 2025 من صيف أبوظبي الرياضي تنظيم أكثر من 50 فعالية مجتمعية رياضية تستهدف مختلف الفئات العمرية، كما تم تخصيص منطقة جديدة لأندية رياضات المبارزة ورفع الأثقال والقوس والسهم والجودو والمواي تاي والملاكمة، ومنطقتي النادي الرياضي وكروس فيت للياقة، إضافة إلى تنظيم معسكرات صيفية للمدارس، وسط دعم كبير من المنظمين لاكتشاف المواهب الواعدة.

كما شهدت هذه النسخة زيادة في مساحة الفعالية لتصل إلى 37 ألف متر مربع، بنسبة زيادة 10% مقارنة بالنسخة السابقة، وارتفع عدد الملاعب الرياضية إلى 52 ملعباً ومضماراً، كما تمّت مضاعفة سعة مضمار الجري إلى أربع حارات، مع زيادة مداه إلى 1.2 كيلومتر، وضمّت النسخة الرابعة 12 رياضة، أبرزها كرة القدم، وكرة السلة، والبادل، والجري، وكرة الريشة، والكرة الطائرة، والتنس الأرضي، وتنس الطاولة، والكريكيت، والشطرنج، واللياقة البدنية، ومضمار العقبات ومسار الجري بطول 1.2 كم الذي أصبحت سعته 4 حارات.

وأكد طلال الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أن أنشطة وبرامج صيف أبوظبي الرياضي 2025 جاءت امتداداً لرؤية أبوظبي في ترسيخ الرياضة أسلوب حياة لجميع أفراد المجتمع، إذ يؤمن المجلس برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان بأهمية توفير منصات رياضية متكاملة على مدار العام، لاسيما خلال فصل الصيف.

وقال الهاشمي: حرصنا هذا العام على توسيع نطاق الفعاليات إلى جانب استحداث برامج ترفيهية للعائلات والأطفال، بما يعكس التزامنا بتحقيق الاستدامة المجتمعية وجودة الحياة، مشيراً إلى أن إقامة الفعالية في أبوظبي والعين تعزّز مساعي الوصول لجميع شرائح وأفراد المجتمع، وتمنح الفرصة لممارسة الرياضة ضمن بيئة آمنة ومجهزة بأعلى المعايير. وتوجّه بالشكر إلى الشركاء في مجموعة أدنيك على التعاون المثمر، ودعا أفراد المجتمع من مختلف الفئات للمشاركة والاستفادة من هذه التجربة الفريدة، التي تجسد رؤية العاصمة نحو مجتمع رياضي نشط وصحي.

وأكدت نورة الجسمي، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، أن صيف أبوظبي الرياضي لم يعد مجرد فعالية موسمية، بل منصة رائدة في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة في منطقة واحدة، وتحت سقف واحد، تسهم في نشر الوعي الرياضي خلال فترة الإجازات واكتشاف المواهب في سن مبكرة لصقل مهاراتها وتبنّي قدراتهم ليكونوا أبطالاً في المستقبل.

وأشارت إلى حرص اتحاد الريشة الطائرة على دعم هذه المبادرات النوعية التي تُسهم في توسيع قاعدة الممارسين للرياضة في مختلف الألعاب، وكذلك ترسيخ الدور المجتمعي، بما يتماشى مع التوجّه نحو مجتمع رياضي وصحي.

وقال عبد الرحمن المنهالي، نائب رئيس نادي أبوظبي لألعاب المضرب، إن فعاليات صيف أبوظبي الرياضي تضطلع بدور بارز في دعم الرياضة المجتمعية طوال فترة الصيف، مما أسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية ممارسة الرياضة بشكل دائم، وتحديداً في مرحلة إجازات الأبناء من المدارس.

وأشار إلى أن النادي يحرص على دعم فعاليات صيف أبوظبي الرياضي، بما يتماشى مع أهدافه ورؤاه الاستراتيجية الهادفة إلى زيادة أعداد المنتسبين للنادي في مختلف الألعاب، وكذلك رفع أهمية ممارسة الرياضة بين أفراد المجتمع خلال الفترة الصيفية.