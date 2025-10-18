تشيلسي يضع نوتنجهام وبوستيكوجلو في مهب الريح!



المملكة المتحدة (أ ف ب)



ألحق تشيلسي خسارة ثالثة توالياً بمضيفه نوتنجهام فوريست، وجاءت بنتيجة 3-0، ما يضع مستقبل مدرب الأخير الأسترالي أنج بوستيكوجلو في مهب الريح، وذلك ضمن المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وانتظر تشيلسي الشوط الثاني لتسجيل ثلاثيته التي تناوب عليها جوش أتشيمبونج (49)، والبرتغالي بيدرو نيتو (52)، والقائد ريس جيمس (84)، فيما حرمت العارضة والقائم الأيسر «البديل» البرازيلي إيجور جيسوس من هدف الشرف لأصحاب الأرض (70).

وأكمل تشيلسي المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد مدافعه الفرنسي مالو جوستو بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 87.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 14 نقطة، ليتقدم للمركز الرابع مؤقتاً متأخراً بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر الذي يحلّ ضيفاً على فولهام في ختام هذه الأمسية، فيما تجمد رصيد نوتنجهام فوريست الذي لم يحقق سوى فوز يتيم في «البريميرليج» عند 5 نقاط في المركز السابع عشر، حيث من المرجح أن يتقهقر أكثر في الترتيب بانتظار بقية نتائج هذه المرحلة.

وكان الأسترالي بوستيكوجلو مدرب توتنهام السابق نجا من مقصلة الإقالة، خلال فترة التوقف الدولي، بعدما فشل في تحقيق أي فوز في مبارياته السبع الأولى في مختلف المسابقات منذ تسلمه المهام الفنية بدلاً من البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو عقب الخسارة أمام وستهام 0-3 في المرحلة الثالثة في 9 سبتمبر.

وقاد سانتو فريقه السابق نوتنجهام لاحتلال المركز السابع في الموسم الماضي، علماً أنه غادر الفريق هذا الموسم، وهو في المركز العاشر في الدوري.

ولم تتبدل الأمور بعد العودة من النافذة الدولية، حيث مُني نوتنجهام أمام «البلوز» بخسارة ثالثة توالياً في «البريميرليج» بعد سندرلاند 0-1 ونيوكاسل 0-2، والرابعة توالياً في مختلف المسابقات، بعد السقوط أمام ضيفه ميتجيلاند الدنماركي 2-3 في المرحلة الثانية من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وخاض تشيلسي، الذي أكد صحوته أخيراً بفوزه على ليفربول 2-1 قبل النافذة الدولية، اللقاء مفتقداً للعديد من كوادره الأساسية، أبرزهم كول بالمر الذي سيغيب لستة أسابيع إضافية، حسب ما صرح مدربه الإيطالي إنتسو ماريسكا الذي شاهد فريقه من المدرجات بسبب طرده في المباراة السابقة، والأرجنتيني إنتسو فرنانديز المصاب مع بلاده، والمدافع الفرنسي ويسلي فوفانا.