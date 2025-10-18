الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

نوتنجهام يقيل بوستيكوجلو

نوتنجهام يقيل بوستيكوجلو
18 أكتوبر 2025 18:23

 
لندن (د ب أ)

أعلن نادي نوتنجهام فورست الإنجليزي إقالة مدربه الأسترالي آنجي بوستيكوجلو من منصبه، وذلك عقب الخسارة أمام تشيلسي صفر-3، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري.
وقال نوتنجهام فورست في بيان له عبر موقعه الرسمي، إن إقالة المدرب الأسترالي جاءت بعد سلسلة من النتائج المخيبة والأداء السيئ، ليعلن النادي إعفاء مدرب توتنهام السابق من منصبه.
ورفض النادي في بيانه التعليق على أي شيء في الوقت الحالي، في انتظار ما سيحدث في الفترة المقبلة.
وكان بوستيكوجلو تولى تدريب نوتنجهام خلفاً للبرتغالي إسبريتو نونو سانتو، والذي أقيل من منصبه بعد ثلاث مباريات فقط بالدوري، وخاض خمس مباريات بالدوري خسر منها 4 وتعادل في واحدة، كما خسر الفريق مباراة في الدوري الأوروبي وتعادل في الثانية.
وسبق لبوستيكوجلو أن تولى تدريب توتنهام لمدة موسمين، وحقق في الموسم الماضي لقب الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد، لكنه رغم ذلك تمت إقالته، وتعيين الدنماركي توماس فرانك بدلاً منه.

