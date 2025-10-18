مدرب ريال مدريد يعترض على لعب «الليجا» في دول أجنبية!



مدريد (د ب أ)



أكد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد جاهزية فريقه لمواجهة خيتافي، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

قال ألونسو في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لريال مدريد على شبكة الإنترنت: «عاد جميع اللاعبين الدوليين من التزاماتهم الدولية بصحة جيدة، باستثناء دين هويسن الذي اضطر للعودة مبكراً».

وأضاف «اللعب ضد خيتافي على أرضه تبقى مهمة صعبة للغاية، إنه فريق تنافسي جداً يقوده مدرب يعرف كيفية الاستفادة من أفضل قدرات للاعبيه».

وبشأن إقامة مباراة برشلونة في الدوري الإسباني في ميامي، رد مدرب ريال مدريد «رأيي لم يتغير، أنا ضد هذا المقترح، وأرى أنه سيفسد بطولة الدوري، ولم يكن هناك إجماع من الأندية بشأن إقامة اللقاء على ملعب محايد، وأرفض تماماً القرارات الأحادية».

وفي سياق آخر، شدد المدير الفني لريال مدريد أن «الانضباط والالتزام عامل مهم للغاية داخل صفوف أي فريق، ويزداد أهمية في ظل ضغط جدول المباريات والبطولات، ومن جانبنا نسعى لمواصلة النتائج الجيدة في مسابقتي الدوري ودوري أبطال أوروبا، ولكن تركيزنا الأكبر على المباراة القادمة أمام خيتافي، ولا مجال للتراخي، لأن المنافس يبقى جاهزاً دائماً».

وأكد تشابي ألونسو أن كيليان مبابي نجم الفريق وهدافه بحالة جيدة، قائلاً: «حالة كاحله بخير، وسيكون متواجداً في القائمة وبإمكانه المشاركة في المباريات».

وتطرق ألونسو في ختام تصريحاته للحديث عن النجم الإنجليزي، جود بيلينجهام، قائلاً: «تدرب واستعد لفترة منذ تعافيه من إصابة كتفه، ويقدم أداءً جيداً، ونحتاج لأفضل نسخة منه، فهو متحمس للغاية، ويريد مساعدة الفريق».