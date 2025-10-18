الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
مايوركا يغادر قاع «الليجا»

مايوركا يغادر قاع «الليجا»
18 أكتوبر 2025 18:49

 
مدريد (أ ف ب)

غادر ريال مايوركا قاع الترتيب، بعد تغلبه على مضيفه إشبيلية 3-1، ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وبعد فوزه المثير على برشلونة حامل اللقب 4-1 قبل النافذة الدولية، لم ينجح النادي الأندلسي في مواصلة عروضه القوية، مهدراً في الوقت ذاته فرصة التقدم إلى المركز الرابع مؤقتاً.
ويدين مايوركا بفوزه إلى ماتيو جوزيف الذي سجل ثنائية (72 و77)، والكوسوفي فيدات موريكي الذي عادل النتيجة (67)، بعدما منح السويسري روبن فارجاس التقدم لأصحاب الأرض (16).
وتجمّد رصيد إشبيلية عند 13 نقطة في المركز السابع، في حين عزّز مايوركا رصيده ورفعه إلى ثماني نقاط، ليغادر قاع الترتيب إلى المركز الخامس عشر.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مايوركا
إشبيلية
برشلونة
