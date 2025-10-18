الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نجم مانشستر يونايتد يتمنى هز شباك ليفربول

نجم مانشستر يونايتد يتمنى هز شباك ليفربول
18 أكتوبر 2025 19:24

 
مانشستر (د ب أ)


يتطلع برونو فيرنانديز، نجم وسط مانشستر يونايتد وقائد الفريق، إلى التألق خلال مواجهة ليفربول، الأحد، في قمة منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أخبار ذات صلة
أرسنال يتمسك بصدارة «البريميرليج»
نوتنجهام وبوستيكوجلو.. «الكابوس 39»!

قال فرنانديز في تصريحات عبر موقع ناديه الرسمي على شبكة الإنترنت: «أتطلع لتقديم أداء مميز، ونعلم أنها مباراة مهمة للغاية لجماهيرنا، وأي لاعب يسجل هدفاً يترك بصمة مميزة وذكرى رائعة تدوم طويلاً».
وأضاف النجم البرتغالي: «سنكون متحمسين للغاية للفوز بالمباراة، ولتسجيل الأهداف، نأمل أن نسجل أكثر من هدف واحد، وأن نثير حماس الجماهير تجاه لاعبينا».
وأوضح قائد مانشستر يونايتد «كان بإمكاننا الفوز في مباراة الموسم الماضي، ولكن هاري ماجواير أضاع فرصة مؤكدة في الدقائق الأخيرة».
واستطرد «في المباريات الكبرى، أظهرنا مرونة كبيرة، ولعبنا بروح قتالية عالية، وحاولنا تقديم أداء جيد، لقد تحدثنا كثيراً داخل غرفة خلع الملابس عن ضرورة تكرار ذلك في كل المباريات».
وتابع «نعرف أن التركيز يكون أقوى في المباريات الكبرى، وتكون هناك رغبة في عدم ارتكاب أي أخطاء، ولكن لا يزال يتعين علينا اللعب بحرية كبيرة لأن هذا ما سيساعدنا على الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة».
وأتم برونو فرنانديز «مواجهة ليفربول في معقله أنفيلد، تتطلب جهداً مضاعفاً، ولا مجال للتفكير في أي أمور أخرى تحيط بالمباراة، بل اللعب بحرية تامة، لتقديم أفضل أداء ممكن».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر
مانشستر يونايتد
ليفربول
برونو فيرنانديز
آخر الأخبار
آنا تريشيتش بابيتش رئيسة جمهورية صرب البوسنة المؤقتة
جمهورية صرب البوسنة تُعيّن رئيسا مؤقتا
19 أكتوبر 2025
زيلينسكي يتحدث مع ترامب في المكتب البيضوي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يكشف رد ترامب بشأن صواريخ "توماهوك"
19 أكتوبر 2025
أبوظبي
علوم الدار
طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة
اليوم 23:55
ترامب: سنعيد ناجيين من هجوم على "غواصة لنقل المخدرات"
الأخبار العالمية
ترامب: سنعيد ناجيين من هجوم على "غواصة لنقل المخدرات"
اليوم 23:29
فليك ثالث أسرع مدرب في برشلونة يتخطى «200 هدف»
الرياضة
فليك ثالث أسرع مدرب في برشلونة يتخطى «200 هدف»
اليوم 22:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©