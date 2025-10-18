نجم مانشستر يونايتد يتمنى هز شباك ليفربول



مانشستر (د ب أ)



يتطلع برونو فيرنانديز، نجم وسط مانشستر يونايتد وقائد الفريق، إلى التألق خلال مواجهة ليفربول، الأحد، في قمة منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

قال فرنانديز في تصريحات عبر موقع ناديه الرسمي على شبكة الإنترنت: «أتطلع لتقديم أداء مميز، ونعلم أنها مباراة مهمة للغاية لجماهيرنا، وأي لاعب يسجل هدفاً يترك بصمة مميزة وذكرى رائعة تدوم طويلاً».

وأضاف النجم البرتغالي: «سنكون متحمسين للغاية للفوز بالمباراة، ولتسجيل الأهداف، نأمل أن نسجل أكثر من هدف واحد، وأن نثير حماس الجماهير تجاه لاعبينا».

وأوضح قائد مانشستر يونايتد «كان بإمكاننا الفوز في مباراة الموسم الماضي، ولكن هاري ماجواير أضاع فرصة مؤكدة في الدقائق الأخيرة».

واستطرد «في المباريات الكبرى، أظهرنا مرونة كبيرة، ولعبنا بروح قتالية عالية، وحاولنا تقديم أداء جيد، لقد تحدثنا كثيراً داخل غرفة خلع الملابس عن ضرورة تكرار ذلك في كل المباريات».

وتابع «نعرف أن التركيز يكون أقوى في المباريات الكبرى، وتكون هناك رغبة في عدم ارتكاب أي أخطاء، ولكن لا يزال يتعين علينا اللعب بحرية كبيرة لأن هذا ما سيساعدنا على الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة».

وأتم برونو فرنانديز «مواجهة ليفربول في معقله أنفيلد، تتطلب جهداً مضاعفاً، ولا مجال للتفكير في أي أمور أخرى تحيط بالمباراة، بل اللعب بحرية تامة، لتقديم أفضل أداء ممكن».