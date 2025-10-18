الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الجزيرة يحصد «النقاط الثمينة» أمام دبا

الجزيرة يحصد «النقاط الثمينة» أمام دبا
18 أكتوبر 2025 19:32

 
مراد المصري (أبوظبي)

استعاد الجزيرة توازنه بفوزه ثمين «خارج الديار» على دبا 1-0، في المباراة التي أقيمت على استاد دبا، ضمن «الجولة السادسة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 10 نقاط، فيما يملك «النواخذة» نقطة واحدة، وسجل برونو دي أوليفييرا هدف الجزيرة في الدقيقة 17.
ترجم الجزيرة استحواذه إلى هدف، بعد تمريرة طويلة «ذكية» من كوليبالي خلف مدافعي دبا، استلمها برونو دي أوليفييرا، وسددها بقدمه اليمنى داخل الشباك في الدقيقة 17.
وبعد محاولات من الفريقين، جاءت نقطة التحول في اللقاء، بحصول إيجور لاعب الجزيرة على بطاقة حمراء مباشرة، بعد تدخله القوي على المنافس في الدقيقة 42.
وارتفعت الإثارة في الشوط الثاني، ما بين محاولة الجزيرة تأمين النتيجة، وأشرك المدافع خليفة الحمادي بدلاً من المهاجم إبراهيم عادل، فيما دفع دبا بأكثر من خيار هجومي، أبرزها إشراك محمود المرضي بدلاً من إيفانس.
وتسابق مهند علي في إهدار أكثر من فرصة لدبا، بعدما غابت الدقة عن تسديداته، وجاءت آخر محاولة منه في الوقت المحتسب بدل الضائع، مرت بجوار مرمى الجزيرة، ومعها أعلن الحكم نهاية اللقاء بفوز «فخر أبوظبي».

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
دبا الفجيرة
