الأحد 19 أكتوبر 2025
الرياضة

العين يستعيد القمة بـ «رباعية»

العين يستعيد القمة بـ «رباعية»
18 أكتوبر 2025 19:53

 
معتز الشامي (العين) 

استعاد العين صدارة «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، بعد الفوز على بني ياس بـ «رباعية» رفعت رصيده إلى 16 نقطة، في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد، ضمن «الجولة السادسة».
سجل الأهداف الحسين رحيمي في الدقيقة الخامسة، وسفيان رحيمي في الدقيقة 37، وكاكو في الدقيقة 47، ولابا كودجو في الدقيقة 74، ولم ينجح بني ياس في إحراز أي هدف، ليسجل أسوأ رقم سلبي له في تاريخه بالمسابقة، بعدم الفوز أو تسجيل أي هدف في أول 6 مباريات متتالية بالدوري، وظل في الترتيب الأخير من دون نقاط.
شهدت المباراة عودة قوية لسفيان رحيمي الذي تعرض لإصابة غاب بسببها عن العين منذ بداية الموسم، ليسجل أول مشاركة له وهدف، كما أن المباراة شهدت رقماً استثنائياً، كونها الرسمية الأولى في الدوري التي تشهد مشاركة الشقيقين سفيان والحسين، بشكل أساسي في اللقاء.
وترجم «الزعيم» أفضليته في الشوط الأول، بإحراز ثلاثة أهداف، بدأها الحسين رحيمي في الدقيقة الخامسة؛ من جملة فنية أنهاها في الشباك ببراعة، وأضاف سفيان رحيمي الهدف الثاني في الدقيقة 37، من تمريرة كاكو، أودعها الشباك بطريقة رائعة؛ ليسهم سفيان رحيمي بـ6 أهداف خلال 9 مباريات أمام بني ياس في دوري أدنوك «3 أهداف و3 تمريرات حاسمة»، وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، أضاف كاكو الهدف الثالث بتسديدة متميزة، واحتاج كودجو لابا إلى 11 دقيقة بعد دخوله بديلاً ليعزز تفوق العين بالهدف الرابع، ليصل اللاعب إلى «الهدف 126» في دوري المحترفين، خلال 135 مباراة، ورفع رصيده إلى مشاركة تهديفية في 150 هدفاً «سجل 126 هدفاً وصنع 24 هدفاً».

دوري أدنوك للمحترفين
العين
بني ياس
لابا كودجو
سفيان رحيمي
