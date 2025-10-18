«زلزال 217» يحصد «ناموس» سباق دبي للقوارب الشراعية فئة 43 قدماً



دبي (الاتحاد)

أحرز «زلزال 217»، للمالك والنوخذة مروان عبدالله المرزوقي، لقب الجولة الثانية لسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية فئة 43 قدماً، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وشهد تنافساً قوياً حتى خط النهاية بسرعة عالية، أنهى خلالها القارب الفائز السباق في زمن بلغ ساعة و10 دقائق، انطلاقاً من جزر العالم، مروراً بـ «عين دبي»، والختام في «دبي هاربر»، مستضيف الحدث ومراسم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى.

وشارك في السباق 21 من أقوى المحامل الشراعية بقيادة 315 من النواخذة والبحارة، بمعدل 15 نوخذة وبحاراً للقارب الواحد، حيث تألقوا بمهاراتهم وقيادتهم المتميزة وسط الرياح التي جاءت سرعتها قوية، مما رفع من إيقاع التنافس، وجعل الاحتمالات مفتوحة على التواجد في المراكز الأولى طوال فتراته، قبل أن يظفر «زلزال 217» بـ «الناموس» ويحتفل باللقب.

وقام محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بتتويج الفائزين، إذ جاء في المركز الثاني القارب «نمران 259» للمالك والنوخذة عبدالله محمد المرزوقي، وحل في المركز الثالث القارب «شاهين 39» لمالكه حمدان سعيد يابر، وبقيادة النوخذة خليفة عابد المري.

وأكد المري أن المحامل المشاركة بالمواصفات الجديدة مع حالة البحر في هذا السباق، أثبتت فاعليتها وزادت من معايير الأمن والسلامة للمشاركين، وذلك مع سعي نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لتبني أحدث المواصفات وتطوير السباقات بشكل مستمر، كما توجه المري بالشكر إلى شركاء النجاح من شرطة دبي، قناة دبي الرياضية، قناة ياس، خفر السواحل، الدفاع المدني، الحرس الوطني السرب الرابع، دبي هاربر، مضيف تكريم الفائزين.

وعبر المري عن تقديره للمستويات التي قدمها المشاركون، والتي تجسد حرصهم على إبراز أروع اللوحات التنافسية للقوارب الشراعية المحلية على شواطئ دبي الرائعة، وقال: «تواصلت منافسات سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بنجاح على الأصعدة الفنية والتنظيمية كافة، وذلك بسبب التجاوب والالتزام من المشاركين كافة بالقوانين، والحرص على المنافسة بكل روح رياضية، وبشكل نابع من الرغبة بتقديم هذا الموروث التاريخي بأبهى صوره، بينما تبحر القوارب أمام المعالم الحضارية والحديثة الخلابة لإمارة دبي، وجاء صعود فائز مختلف في كل من الجولة الأولى والثانية، ليؤكد التنافس القوي والمفتوح للتواجد على منصة التتويج في هذا الموسم الرياضي الذي يحمل الكثير خلال السباقات المختلفة القادمة أيضاً».

وأكد مروان عبدالله المرزوقي، الفائز بالمركز الأول، أنه استعد بشكل جيد لهذا السباق، وقدم أقوى المستويات منذ الجولة الماضية أيضاً، لتتكلل جهوده بالحصول على المركز الأول، وعبّر عن تقديره لجهود القائمين على هذه السباقات لما يتم توفيره من الجوانب اللازمة كافة؛ لضمان نجاح وسلامة جميع المشاركين.

وتتواصل منافسات الموسم الرياضي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بإقامة سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية فئة 60 قدماً في الأول من نوفمبر المقبل.