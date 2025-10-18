مدرب تشيلسي يشعر بالأسف بعد تسببه في إقالة بوستيكوجلو!



لندن (د ب أ)



يشعر الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني لتشيلسي بالأسف بعد تسببه في إقالة أنجي بوستيكوجلو مدرب نوتنجهام فورست عقب مباراة الفريقين، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سقط نوتنجهام على ملعبه ووسط جماهيره أمام تشيلسي بنتيجة صفر - 3، لتتم إقالة الأسترالي بوستيكوجلو بعد 39 يوماً فقط من تعيينه.

صرح ماريسكا عبر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب اللقاء «لقد علمت بنبأ إقالة بوستيكوجلو، للأسف، هذا وارد لأي مدرب، فإذا لم تحقق الانتصارات أو النتائج المطلوبة، ستكون النتيجة هي الاستغناء عنك».

وأضاف «لقد قدمنا مباراة جيدة، عانينا نسبياً في الشوط الأول، وتحسن الأداء في الشوط الثاني، وسيطرنا بشكل أفضل».

أوضح مدرب تشيلسي «لقد ارتكبنا بعض الأخطاء التي ساعدت المنافس في الشوط الأول، ومن الأفضل تجنب مثل هذه الأخطاء، وبعض تبديلاتي بين الشوطين خططت لها مسبقاً، لأننا كنا نعرف أن لاعباً مثل روميو لافيا لا يمكنه المشاركة في مباراة كاملة».

واستطرد «نعاني من كثرة الإصابات هذا الموسم، لذا يبقى تدوير التشكيل الأساسي أمراً مهماً».

وأشاد إنزو ماريسكا باللاعب الشاب جوش أتشيمبونج الذي سجل الهدف الأول في شباك نوتنجهام فورست، وقال «سجل جوش هدفاً رائعاً، فهو متألق ويتسم بقوة الشخصية، ونثق فيه كثيراً منذ الموسم الماضي، فإذا واصل العمل بجدية، سيكون هناك مستقبل باهر في انتظاره».