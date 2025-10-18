الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ماكينة هالاند لا تتوقف.. مانشستر سيتي يضرب إيفرتون

ماكينة هالاند لا تتوقف.. مانشستر سيتي يضرب إيفرتون
18 أكتوبر 2025 20:18

مانشست (رويترز)

أخبار ذات صلة
أرسنال يتمسك بصدارة «البريميرليج»
نوتنجهام وبوستيكوجلو.. «الكابوس 39»!


واصل إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي تألقه التهديفي بتسجيل هدفين في غضون خمس دقائق بالشوط الثاني، ليقود فريقه إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤقتا بفوزه على إيفرتون 2-صفر.
ويملك فريق المدرب بيب جوارديولا 16 نقطة من ثماني مباريات، على الرغم من أن أرسنال وليفربول في المركزين الثاني والثالث يملكان مباراة مؤجلة.
وتراجع إيفرتون إلى المركز التاسع برصيد 11 نقطة.
كان هالاند (25 عاماً)، الذي سجل للمباراة 11 توالياً مع ناديه ومنتخب بلاده بإجمالي 23 هدفاً هذا الموسم هادئاً طوال الشوط الأول على ملعب الاتحاد، لكنه افتتح التسجيل في الدقيقة 58، عندما ارتقى عالياً ليحول برأسه عرضية أوريلي من الجهة اليسرى إلى الشباك.
وضاعف النرويجي تقدم السيتي بعد خمس دقائق أخرى عندما استغل تمريرة سافينيو العرضية، وسدد كرة يسارية قوية من منتصف منطقة الجزاء اصطدمت بجيمس تاركوفسكي، وسكنت شباك الحارس جوردان بيكفورد.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
إيفرتون
إيرلينج هالاند
آخر الأخبار
آنا تريشيتش بابيتش رئيسة جمهورية صرب البوسنة المؤقتة
جمهورية صرب البوسنة تُعيّن رئيسا مؤقتا
19 أكتوبر 2025
زيلينسكي يتحدث مع ترامب في المكتب البيضوي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يكشف رد ترامب بشأن صواريخ "توماهوك"
19 أكتوبر 2025
أبوظبي
علوم الدار
طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة
اليوم 23:55
ترامب: سنعيد ناجيين من هجوم على "غواصة لنقل المخدرات"
الأخبار العالمية
ترامب: سنعيد ناجيين من هجوم على "غواصة لنقل المخدرات"
اليوم 23:29
فليك ثالث أسرع مدرب في برشلونة يتخطى «200 هدف»
الرياضة
فليك ثالث أسرع مدرب في برشلونة يتخطى «200 هدف»
اليوم 22:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©