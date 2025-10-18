لايبزج ينتزع «الوصافة» في «البوندسليجا»



برلين (أ ف ب)



تقدم لايبزج إلى الوصافة مؤقتاً، بعد فوزه على ضيفه هامبورج 2-1، ضمن المرحلة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين أصحاب الأرض بفوزهم إلى ثنائية النمساوي كريستوف باومجارتنر (45 و50)، ليرفع الفريق رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر الذي يلتقي بوروسيا دورتموند (14) في «الكلاسيكر».

وكان لايبزج تعادل أمام دورتموند في المرحلة السابقة قبل النافذة الدولية 1-1.

ومنذ خسارته الثقيلة في الجولة الافتتاحية أمام العملاق البافاري 1-6، لم يخسر لايبزج في مبارياته الست الأخيرة (5 انتصارات وتعادل واحد)، في حين تجمّد رصيد هامبورج عند ثماني نقاط في المركز الثاني عشر.

وتقدم شتوتجارت أيضاً موقتاً إلى المركز الثالث بفوزه على مضيفه فولسفبورج بثلاثية نظيفة.

سجّل الأهداف البرتغالي تياجو توماش (35) وماكسيميليان ميتلشتات (55) وأنجيلو ستيلر (80).

ورفع فريق المدرب سيباستيان هوينيس رصيده إلى 15 نقطة، أما فولفسبورج تجمّد رصيده عند خمس نقاط في المركز الخامس عشر.

وأبقى باير ليفركوزن سجله خالياً من الهزيمة في مبارياته الثماني الأخيرة في كافة المسابقات بفوزه على مضيفه ماينز 4-3.

وسجّل الإسباني أليخاندرو جريمالدو (11 من ركلة جزاء و45+3) والكاميروني كريستيان كوفاني (24) والفرنسي مارتن تيرييه (87) أهداف ليفركوزن، فيما سجّل لماينز الكوري الجنوبي جاي-سانج لي (34) ونديم أميري (71 من ركلة جزاء) وأرميندو سيب المُعار من بايرن (90).

وعزّز ليفركوزن رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس، أما ماينز بقي ضمن منطقة الخطر في المركز السادس عشر بأربع نقاط.

وأنقذ اللبناني الأصل سعيد الملا فريقه كولن من الخسارة بتسجيله هدف التعادل أمام ضيفه أوجسبورج 1-1.

وبعدما افتتح السويسري فابيان ريدر التقدم لأوجسبورج، عادل الملا لأصحاب الأرض (76).

وبات كولن يملك في رصيده 11 نقطة في المركز السادس، مقابل 7 لأجسبورج في المركز الثالث عشر.

وتعادل فيردر بريمن مع هايدنهايم 2-2.

رفع بريمن رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الحادي عشر، فيما بقي هايدنهايم في المركز السابع عشر بأربع نقاط.