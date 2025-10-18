الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

مدافع يوفنتوس يكشف أن رونالدو يأكل العشب!

مدافع يوفنتوس يكشف أن رونالدو يأكل العشب!
18 أكتوبر 2025 20:23

 
معتز الشامي (أبوظبي)

كشف المدافع الإيطالي السابق جيانلوكا فرابوتا، الذي لعب ليوفنتوس في موسم 2019-2020، عن واقعة غريبة جمعت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمدربه آنذاك ماوريتسيو ساري، حيث لجأ «الدون» إلى تمزيق العشب و«مضغه» في موقف يعبّر عن غضبه من تعليمات مدربه!
وقال: فرابوتا روى القصة لصحيفة «كوريري ديلا سيرا» قائلاً: «خلال تدريب تكتيكي، كان ساري يشرح لرونالدو التحركات المطلوبة منه في الكرات الثابتة، لكن كريستيانو بدا منزعجاً، وكأنه لا يحتاج إلى تلك التعليمات، ثم فاجأ الجميع عندما اقتلع بعض العشب من الأرض، شمّه، ثم وضعه في فمه ليقضمه»
وأضاف المدافع الإيطالي أن رونالدو أوضح تصرفه لاحقاً بقوله: «أنا أحب أن أفهم أرضية الملعب، وأين ستذهب الكرة» مشيراً إلى أن النجم البرتغالي كان يمتلك «حساً فطرياً» يجعله يعرف أين ستنتهي الكرة، دون الحاجة لخطط أو توجيهات إضافية.
ورغم تلك التوترات، كانت حقبة ساري الأكثر إنتاجية لرونالدو في إيطاليا، إذ سجل خلالها 37 هدفاً في 46 مباراة، وأسهم في تتويج «السيدة العجوز» بآخر لقب دوري إيطالي حتى اليوم.
وخلال ثلاثة مواسم قضاها مع يوفنتوس، أحرز النجم البرتغالي 101 هدف في 134 مباراة، ليترك بصمته التاريخية رغم العلاقة الفاترة مع مدربيه.
وتحدث فرابوتا أيضاً عن تجربته في الدوري الإنجليزي مع وست بروميتش قائلاً: «قضيت فترة صعبة، شعرت بعدم الاحترام من بعض الأشخاص هناك، رغم التزامي بالتدريبات، لم أكن ضمن حساباتهم، كنت بعيداً عن إيطاليا، لا أعرف اللغة، والمناخ مختلف، لكني قررت القتال مجدداً».
وانتقل المدافع البالغ 26 عاماً في مطلع الموسم الجاري إلى صفوف تشيزينا في الدرجة الثانية الإيطالية، باحثاً عن بداية جديدة بعيداً عن أجواء الإحباط في إنجلترا.

 

