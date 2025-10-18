الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
برشلونة يتفوق على جيرونا.. أراوخو «المنقذ»!

برشلونة يتفوق على جيرونا.. أراوخو «المنقذ»!
18 أكتوبر 2025 20:49

 
برشلونة (رويترز)

سجل «البديل» رونالد أراوخو هدفا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ليقود برشلونة للفوز 2-1 على جيرونا «العنيد»، في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وتقدم برشلونة في الدقيقة 13، عندما استقبل بيدري تمريرة من لامين يامال داخل منطقة الجزاء، وسدد بقدمه اليسرى إلى داخل الشباك.
لكن هدف أكسيل فيتسل «المذهل» من ركلة خلفية مزدوجة أعاد جيرونا إلى المباراة بعد سبع دقائق فقط، مستغلاً ضربة رأس من أرناو مارتينيز بالقرب من منطقة الست ياردات.
وضغط أصحاب الأرض بقوة لاستعادة تقدمهم، وكانت لهم خمس محاولات على المرمى في أول نصف ساعة من الشوط الثاني، وأثمرت جهودهم أخيراً عندما سجل البديل أراوخو هدفاً في الوقت بدل الضائع.

