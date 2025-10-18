نوتنجهام وبوستيكوجلو.. «الكابوس 39»!



لندن (رويترز)



انتهت فترة المدرب أنجي بوستيكوجلو البائسة في نوتنجهام فورست سريعاً، بعد 39 يوماً من تعيينه، مما يجعله أقصر مدرب دائم في الدوري الإنجليزي الممتاز تتم إقالته في منتصف الموسم.

وبعد مرور عشرين دقيقة على صيحات استهجان، أعقبت صفارة نهاية مباراة خسرها فورست على أرضه أمام تشيلسي بنتيجة 3 - صفر، قام النادي بإقالة المدرب الأسترالي وهو أول مدرب لفورست لا يحقق أي فوز في أول ثماني مباريات له في منصبه.

وقال النادي في بيان «يمكن لنادي نوتنجهام فورست لكرة القدم أن يؤكد أنه بعد سلسلة من النتائج والأداء المخيب للآمال، تم إعفاء أنجي بوستيكوجلو من مهامه مدرباً للفريق بأثر فوري».

وانتشر البيان على نطاق واسع قبل أن يتمكن بوستيكوجلو من تجهيز نفسه لمهامه الإعلامية بعد المباراة.

وظهر بوستيكوجلو متجهم الوجه عند صفارة نهاية المباراة وبدا المدرب (60 عاماً) وحيداً قرب دائرة منتصف الملعب، وهو يصفق بهدوء لحفنة من مشجعي فورست الأوفياء الذين بقوا في الملعب بعد المغادرة الجماعية لأنصار الفريق بعد هدف تشيلسي الثالث.

ورث بوستيكوجلو فريقا حقق نجاحاً كبيراً تحت قيادة نونو إسبيريتو سانتو، وأعيد تشكيله من خلال إنفاق 200 مليون جنيه إسترليني (268.48 مليون دولار) قبل انطلاق الموسم الجديد لتعزيز الفريق الذي كان ينافس على جبهة جديدة في الدوري الأوروبي.

ومع ذلك، بعد إقالة المدرب البرتغالي نونو الشهر الماضي، لم يتمكن بوستيكوجلو من إعادة الفريق إلى سابق عهده مرة أخرى، حيث بدأ بالخسارة 3-صفر على ملعب أرسنال قبل أن يخرج من كأس الرابطة على يد مضيفه سوانزي سيتي من الدرجة الثانية.

واستمرت سلسلة عدم الانتصار عندما فشلوا في الفوز على الفريقين الصاعدين بيرنلي وسندرلاند، بينما فاز الفريق الدنمركي ميتيلاند على فورست في الدوري الأوروبي.

وتحولت أحلام اللعب في ليالي الخميس إلى كوابيس لكن القشة التي قصمت ظهر البعير كان تراجع فورست من المركز الخامس إلى المركز السابع عشر.

وعندما ازدادت الضغوط، أشار بوستيكوجلو بفخر إلى سجله في أنديته السابقة، حيث كان يفوز دائماً بلقب في موسمه الثاني، بما في ذلك سلتيك وآخر فترة له في توتنهام هوتسبير، الذي أقاله في نهاية الموسم.

وكان قد قاد النادي اللندني إلى لقب الدوري الأوروبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا، لكن ذلك جاء على حساب مستواه في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث احتل الفريق المركز السابع عشر المتواضع.

وتزيد باقي النتائج هذا الأسبوع من احتمال دخول الفريق منطقة الهبوط، بينما يبحث عن مدرب ثالث هذا الموسم.

قبل انطلاق المباراة، كان بوستيكوجلو مبتسما عندما تحدث للمرة الأخيرة كمدرب لفورست.

وقال لشبكة تي.إن.تي سبورتس «لا أحد يريد الفوز أكثر مني، أنا بالتأكيد لست سعيداً لأننا لم نفز حتى الآن، لكن ذلك لم يكن بسبب عدم المحاولة، لقد خضنا مباريات كان يجب أن نفوز بها».

وأجرى بوستيكوجلو تغييرات بالجملة على الفريق الذي خسر أمام نيوكاسل يونايتد قبل فترة التوقف الدولي، ليترك عدداً من الصفقات الجديدة التي تم جلبها مقابل 130 مليون جنيه إسترليني على مقاعد البدلاء، وهو قرار ربما تكلفه في النهاية وظيفته.

وفي كلمة عاطفية يوم الجمعة، رفض بوستيكوجلو وصفه بالمدرب الفاشل».

وقال في نهاية إجابته الطويلة على منتقديه «ربما إذا أمهلتموني بعض الوقت، ستنتهي القصة نفسها - في جميع الأندية التي عملت بها سابقا - بإحراز لقب».

ومع ذلك، أظهر مالك فورست إيفانجيلوس ماريناكيس أنه ليس من النوع الصبور ورحل بوستيكوجلو بعد 24 ساعة فقط.