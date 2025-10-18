الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الهلال يكتسح الاتفاق بـ «خماسية» في الدوري السعودي

الهلال يكتسح الاتفاق بـ «خماسية» في الدوري السعودي
18 أكتوبر 2025 21:05

 
الرياض (د ب أ)

أخبار ذات صلة
بونو سعيد بتجديد عقده مع الهلال
ريباكينا تتمسك بفرصة التأهل إلى الرياض


حقق فريق الهلال فوزاً ساحقاً على مضيفه الاتفاق 5 - صفر لحساب الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.
ونجح الهلال في تحقيق أكبر انتصاراته منذ بداية الموسم الحالي، بعدما سجل هدفين في الشوط الأول وثلاثية في الثاني.
أحرز الأوروجواياني داروين نونيز هدفين، والبرازيلي ماركوس ليوناردو هدفين، بواقع هدف في كل شوط لكل منهما، بينما سجل البرتغالي روبن نيفيز هدفاً من ركلة جزاء في بداية شوط المباراة الثاني.
ورفع الهلال رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً قبل اكتمال منافسات الجولة، بينما توقف رصيد الاتفاق عند 7 نقاط في المركز العاشر.

السعودية
الدوري السعودي
الهلال
الهلال السعودي
الاتفاق
آخر الأخبار
آنا تريشيتش بابيتش رئيسة جمهورية صرب البوسنة المؤقتة
جمهورية صرب البوسنة تُعيّن رئيسا مؤقتا
19 أكتوبر 2025
زيلينسكي يتحدث مع ترامب في المكتب البيضوي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يكشف رد ترامب بشأن صواريخ "توماهوك"
19 أكتوبر 2025
أبوظبي
علوم الدار
طقس الإمارات خلال الأيام المقبلة
اليوم 23:55
ترامب: سنعيد ناجيين من هجوم على "غواصة لنقل المخدرات"
الأخبار العالمية
ترامب: سنعيد ناجيين من هجوم على "غواصة لنقل المخدرات"
اليوم 23:29
فليك ثالث أسرع مدرب في برشلونة يتخطى «200 هدف»
الرياضة
فليك ثالث أسرع مدرب في برشلونة يتخطى «200 هدف»
اليوم 22:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©