الهلال يكتسح الاتفاق بـ «خماسية» في الدوري السعودي



الرياض (د ب أ)



حقق فريق الهلال فوزاً ساحقاً على مضيفه الاتفاق 5 - صفر لحساب الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح الهلال في تحقيق أكبر انتصاراته منذ بداية الموسم الحالي، بعدما سجل هدفين في الشوط الأول وثلاثية في الثاني.

أحرز الأوروجواياني داروين نونيز هدفين، والبرازيلي ماركوس ليوناردو هدفين، بواقع هدف في كل شوط لكل منهما، بينما سجل البرتغالي روبن نيفيز هدفاً من ركلة جزاء في بداية شوط المباراة الثاني.

ورفع الهلال رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً قبل اكتمال منافسات الجولة، بينما توقف رصيد الاتفاق عند 7 نقاط في المركز العاشر.