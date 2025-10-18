«الصقور» يُحلق بـ«العلامة الكاملة» في صدارة «الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

واصل فريق نادي الإمارات تألقه في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، معززاً صدارته بالعلامة الكاملة بعد تحقيقه الفوز الرابع على التوالي، وذلك بتفوقه على ضيفه الفجيرة 3-2 في افتتاح الجولة الرابعة من المسابقة.

سجل ثلاثية «الصقور» كل من كارلوس ألبرتو في الدقيقة 23، فابيو تيكسيرا في الدقيقة 56، وجارديل أوليفيرا في الدقيقة 72، فيما أحرز ثنائية الفجيرة ساندر جمال في الدقيقتين 49 و95. وشهدت المباراة طرد حارس الإمارات سعود الحوسني بالإنذار الثاني في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع.

ورفع فريق الإمارات رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة من أربع مباريات، فيما حل دبا الحصن وصيفاً برصيد 9 نقاط بعد فوزه على ضيفه حتا 1-0 بهدف عكاشة حمزاوي في الدقيقة 71.

وفي بقية مباريات الجولة، تعثر يونايتد بالتعادل 3-3 أمام الجزيرة الحمراء، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، مقابل أول نقطة للجزيرة الحمراء في المركز الثاني عشر، بينما اكتسح جلف يونايتد ضيفه مجد 5-1 ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس، فيما بقي مجد في مؤخرة الترتيب دون نقاط.