الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

ليون.. «السقوط الثالث»

ليون.. «السقوط الثالث»
18 أكتوبر 2025 21:41

 
باريس (أ ف ب)

مني ليون بهزيمته الثانية توالياً، والثالثة للموسم، وجاءت على يد مضيفه نيس 2-3، في المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ما حرمه من تصدر الترتيب.
في مواجهة فريق اكتفى بفوزين هذا الموسم، وجد ليون نفسه متخلفاً منذ الدقيقة الخامسة بهدف سجله لاعبه السابق ميلفان بار، لكنه أدرك التعادل في الدقيقة 29 عبر التشيكي بافل تشولك، قبل أن ينهي الشوط الأول متخلفاً مجدداً، بعد هدف سجله المغربي سفيان ديوب في الدقيقة 35.
وحصل ليون على فرصة إدراك التعادل مجدداً في الشوط الثاني، لكن الإنجليزي أينسلي مايتلاند-نايلز لم يتجرم ركلة الجزاء بنجاح (53)، فدفع فريقه الثمن بتلقيه الهدف الثالث بعد دقيقتين فقط عبر الجزائري هشام بوداوي (55)، قبل أن يقلص الفارق متأخراً جداً بواسطة تشولك (5+90).
وفشل ليون بالتالي في اعتلاء الصدارة، وبقي رابعاً بفارق نقطتين عن باريس سان جيرمان حامل اللقب والمتصدر الذي تعثر بالتعادل على أرضه مع ستراسبورج الثاني 3-3، فيما رفع نيس رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن مؤقتاً.

الدوري الفرنسي
ليون
باريس سان جيرمان
