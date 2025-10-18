الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«كوب» يُصيب الحكم في بلجيكا!

«كوب» يُصيب الحكم في بلجيكا!
18 أكتوبر 2025 21:52

لييج (أ ب)

توقفت مباراة ستاندرد لييج وضيفه رويال أنتويرب في الدوري البلجيكي، وذلك بعد تعرض الحكم لإصابة بعد إلقاء كوب من المدرجات.
وكان ستاندرد لييج متقدماً 1- صفر حتى الدقيقة 88، لكن الحكم لوثار دوندت تعرض لإصابة بكوب، وقرر إعادة اللاعبين إلى غرفة الملابس.
وذكرت رابطة الدوري البلجيكي في بيان لها، أن الدقائق الثلاث الأخيرة من المباراة سيتم استئنافها الاثنين بدون حضور جماهيري.
وأوضح نادي ستاندرد لييج أنه نجح في تحديد الشخص الذي ألقى بالكوب، وسيتم اتخاذ قرار بمنعه من دخول الملعب، مع رفع دعوى قضائية للتعويض، وتم تغريم ستاندرد مبلغ 50 ألف يورو، وفقاً للوائح الدوري البلجيكي.
ومنذ موسم 2023 - 2024 يتم استئناف أي مباراة يوقفها الحكم بدون حضور جماهيري، على أن تبدأ من الدقيقة التي توقفت منها المباراة وبالنتيجة ذاتها، وتم وضع تلك القواعد لمنع الجماهير من التأثير على نتائج المباريات.

 

بلجيكا
الدوري البلجيكي
أنتويرب
