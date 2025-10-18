فيرستابن بطل «السباق القصير» في «جائزة أميركا»



أرلينجتون (أ ف ب)



أحرز سائق ريد بول بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن السباق القصير (سبرينت) لجائزة الولايات المتحدة الكبرى، الجولة 19 من بطولة العالم للفورمولا-1، في أوستن، تكساس، فيما خرج ثنائي ماكلارين الذي يصارع على اللقب العالمي، خالي الوفاض من سباق انتهى خلف سيارة الأمان.

وبفوزه بسباق الـ«سبرينت»، أضاف فيرستابن 8 نقاط إلى رصيده الذي بات 281 نقطة، مقلصاً الفارق الذي يفصله عن سائقي ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري المتصدر (336) والبريطاني لاندو نوريس (314).

وتقدم الهولندي على سائقي مرسيدس البريطاني جورج راسل ووليامس الإسباني كارلوس ساينس، فيما جاء سائقا فيراري البريطاني لويس هاميلتون وشارل لوكلير من موناكو في المركزين الرابع والخامس توالياً.

وكان السباق القصير المكون من 19 لفة كارثياً على فريق ماكلارين إذ تسبب الألماني نيكو هولكنبورج (ساوبر) بخروج سائقيه نوريس وبياستري عند المنعطف الأول، بعد الانطلاق الذي أتقنه فيرستابن وبقي في الصدارة.

ودخلت سيارة الأمان إفساحاً بالمجال لرفع الأجزاء المتناثرة على الحلبة وبقيت حتى نهاية اللفة الخامسة، ثم تركت الساحة أمام فيرستابن كي يتمسك بالصدارة أمام راسل وساينس ولوكلير وهاميلتون توالياً.

لكن سرعان ما دخل الهولندي في معركة مع راسل الذي حاول تجاوز سائق ريد بول في اللفة الثامنة، فخرج السائقان عن المسار من دون أضرار وعاد بطل العالم أمام البريطاني.

وشهدت اللفة التالية معركة مثيرة على المركز الرابع بين ثنائي فيراري وتمكن هاميلتون من تجاوز لوكلير، تزامناً مع ابتعاد فيرستابن عن راسل حيث وصل الفارق بينهما إلى أكثر من ثانيتين قبل 7 لفات على النهاية.

وانتهى السباق خلف سيارة الأمان التي دخلت الحلبة قبل ثلاث لفات على النهاية بسبب حادث بين الكندي لانس سترول (أستون مارتن) والفرنسي إستيبان أوكون (هاس).