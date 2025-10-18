الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مدرب برشلونة يدافع عن «المشاعر الجياشة»!

مدرب برشلونة يدافع عن «المشاعر الجياشة»!
18 أكتوبر 2025 22:20

 
مدريد (د ب أ)

دافع الألماني هانزي فليك، مدرب برشلونة، عن رد فعله العاطفي المثير للجدل، بعد هدف الفوز في اللحظات الأخيرة أمام جيرونا 2 -1، في الدوري الإسباني لكرة القدم. وأصر فليك على أن الإشارة التي قام بها بأصابعه لم تتعد كونها تعبيراً عن المشاعر الجياشة.
وقال فليك: «كرة القدم هي عاطفة، وقد بذلنا الكثير من الطاقة، أكثر مما كان متوقعاً في مثل هذه المباراة المتوترة، إنها عاطفتي، بالنسبة لي، كان رائعاً أننا سجلنا هذا الهدف، وهكذا احتفلت، لم تكن هذه الإيماءة موجهة إلى أي شخص، كانت ببساطة طريقة للاحتفال بالهدف».
وأشاد المدرب في الوقت ذاته بـ«صلابة» فريقه لتحقيق النقاط الثلاث، معرباً عن سعادته بالثقة التي سيمنحها هذا الفوز للفريق قبل الاستحقاقات القادمة.
وأجرى فليك تغييراً غريباً، عبر نقل المدافع رونالد أراوخو إلى مركز المهاجم في الدقائق الأخيرة، ليثمر التحول هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لكنه تعرض للطرد أثناء الاحتفال بالهدف بطريقة غير مقبولة، ليغيب بذلك عن مواجهة «الكلاسيكو» أمام ريال مدريد.
وقال فليك: «سعيد للغاية بالفوز، وكذلك من أجل رونالد، تحدثت معه قبل التبديل لمعرفة ما إذا كان بإمكانه اللعب في ذلك المركز، وقال: نعم، لقد حاولنا بكل طريقة الفوز بالمباراة، إنها دفعة إضافية لنا».

