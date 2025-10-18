فليك ثالث أسرع مدرب في برشلونة يتخطى «200 هدف»



برشلونة (د ب أ)



تخطى الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، حاجز الـ200 هدف مع فريقه، وذلك بعد الفوز الصعب على جيرونا 2-1، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكر الموقع الرسمي لبرشلونة، أن فليك وصل إلى هدفه المئوي الأول في 26 يناير الماضي، بعد مرور 32 مباراة فقط، وبعد 265 يوماً، وبالتحديد في 18 أكتوبر من العام ذاته، وصل الفريق إلى 200 هدف مع فليك بعد الفوز على جيرونا.

ووصف الموقع الرسمي للنادي الكاتالوني مسيرة فليك التهديفية بالمذهلة، وأنها لا يمكن مقارنتها سوى بالحقب الأفضل في تاريخ النادي، حيث سجل الفريق 201 هدف في 71 مباراة تحت قيادته، ليصبح ثالث أسرع مدرب في تاريخ برشلونة يصل إلى ذلك الرقم، خلف كل من هيلينو هيريرا الذي وصل إلى 200 هدف في 61 مباراة، وخوان خوسي نجويس، والذي حقق الرقم ذاته في 67 مباراة، كما أن أسماء كبيرة تولت تدريب برشلونة وصلت إلى هذا الرقم في عدد أكبر من المباريات مثل جوسيب جوارديولا في 81 مباراة، ولويس إنريكي 73 مباراة، ويوهان كرويف في 100 مباراة.

وجاءت معظم الأهداف في بطولة الدوري الإسباني حيث سجل 126 هدفاً منها 102 هدف في موسم 2024- 2025، و24 هدفاً في الموسم الحالي حتى الآن، كما سجل 46 هدفاً في دوري أبطال أوروبا و22 في كأس ملك إسبانيا وسبعة أهداف في كأس السوبر الإسباني.

ويتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هدافي برشلونة في عصر فليك برصيد 46 هدفاً، ويأتي خلفه البرازيلي رافينيا برصيد 37 هدفاً، وفيران توريس برصيد 24 هدفاً ولامين يامال بـ20 هدفاً، كما سجل 20 لاعباً مختلفاً أهداف الفريق في عصر فليك، مع وجود سبعة أهداف عكسية استفاد منها الفريق الكاتالوني.