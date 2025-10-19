فيرستابن «أول المنطلقين» في «جائزة أميركا»

أوستن (رويترز)



حسم ماكس فيرستابن سائق ريد بول مركز أول المنطلقين بجائزة أميركا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات، متفوقاً على لاندو نوريس سائق مكلارين الذي حل ثانياً، بينما جاء زميله في الفريق أوسكار بياستري ومتصدر الترتيب العام في المركز السادس فقط.

ويتصدر بياستري الترتيب العام للسائقين بفارق 22 نقطة على نوريس، و55 نقطة على فرستابن، قبل سباق الأحد على حلبة الأميركتين.

واكتسبت مساعي فرستابن للفوز ببطولة العالم للمرة الخامسة توالياً، وهو ما كان يبدو مستبعدا في السابق، دفعة بعد فوزه بسباق السرعة في وقت سابق اليوممن المركز الأول بينما انسحب سائقا مكلارين من السباق بسبب حادث.

واحتل شارل لوكلير سائق فيراري، الفائز بسباق أوستن العام الماضي، المركز الثالث وينطلق من الصف الثاني إلى جوار جورج راسل سائق مرسيدس، الفائز بالجولة السابقة في سنغافورة والذي حل رابعا.

واحتاج فيرستابن إلى لفة سريعة واحدة فقط لحسم مركز أول المنطلقين للمرة السابعة هذا الموسم، إذ أخفق في إنهاء لفة سريعة ثانية في الوقت المحدد في الجولة الثالثة من التجارب التأهيلية، لكنه تفوق على نوريس بنحو ثلاثة أعشار من الثانية.

وقال السائق الهولندي «لسوء الحظ، لم أتمكن من إتمام لفتي الأخيرة، كان الوضع فوضوياً بعض الشيء بلفات الإحماء، لكن لحسن الحظ، لم نكن بحاجة إليها».

وقال نوريس، الذي انطلق من المركز الأول في سباق العام الماضي، إنه بذل قصاري جهده.

وقال «كنا نضغط بقوة، وما زلت سعيدا بالمركز الثاني، كان من الممكن أن تسوء الأمور، ولكن لم تكن هناك فرصة لنحسم مركز أول المنطلقين، أتطلع إلى خوض سباق جيد مع ماكس، لقد خضنا سباقات جيدة في الماضي، لذا أتطلع إلى خوضها مجدداً».

واحتل لويس هاميلتون سائق فيراري وبطل العالم سبع مرات المركز الخامس، ويتقاسم الصف الثالث مع بياستري، فيما سينطلق كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس من المركز السابع وأوليفر بيرمان سائق هاس من المركز الثامن.

وجاء كارلوس ساينز سائق وليامز في المركز التاسع، بينما حل فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن في المركز العاشر.