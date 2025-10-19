الإنتر يضرب روما في 6 دقائق!

روما (رويترز)



فاز إنتر ميلان بصعوبة 1-صفر على مضيفه روما، بفضل هدف مبكر من أنجي يوان بوني، ليشعل المنافسة على قمة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وحرمت النتيجة روما من فرصة الانفراد بالصدارة، ليتساوى في رصيد النقاط مع الإنتر ونابولي في القمة برصيد 15 نقطة.

وخسر نابولي 1-صفر أمام مضيفه تورينو، ليتلقى هزيمته الثانية في الدوري هذا الموسم.

لم يستغرق الأمر سوى ست دقائق حتى نجح الإنتر في التسجيل، عندما استغل بوني تمريرة حاسمة من نيكولو باريلا.

وبعد الاستراحة، تقدم روما للأمام بقوة أكبر، وتألق يان زومر حارس إنتر بالتصدي لركلة حرة نفذها باولو ديبالا بعد فترة وجيزة من استئناف الشوط الثاني.

وقبل مرور ساعة من زمن المباراة، علت ضربة رأس لعبها أرتيم دوفبيك العارضة من ركلة ركنية، لتحرم روما من هدف التعادل.

وكانت الدقائق الأخيرة متكافئة إذ سنحت للفريقين فرص للتسجيل، كان الإنتر أقرب ما يكون للتسجيل عندما سدد هنريك مخيتاريان كرة ارتطمت بالقائم.

وقال بوني لشبكة سكاي سبورت إيطاليا «من الرائع تسجيل الأهداف، عملنا فريقاً واحداً بروح عظيمة، ونحن سعداء بهذه النقاط الثلاث المهمة للغاية، أتعلم كل يوم من زملائي في الفريق، ونحن جميعاً نعمل بجد ونقوم بدورنا».

قال جيان بييرو جاسبريني مدرب روما إنه فخور بأداء فريقه رغم الهدف المبكر الذي استقبله، وقال «كان هذا الموقف حاسماً بلا شك في المباراة، ولكن بغض النظر عن ذلك وعن النتيجة، ما زلت مقتنعاً بأننا سنقدم أداءً جيداً، بذلنا قصارى جهدنا للتعادل ضد فريق الإنتر القوي، ولم يكن هناك مهرب من بعض الصعوبات، بعض الهزائم تعزز ثقتك بقدراتك».