جرينوود «سوبر هاتريك» في مارسيليا بعد 34 عاماً!

باريس (أ ف ب)



تربع مارسيليا على الصدارة بفضل الإنجليزي مايسون جرينوود الذي سجل رباعية في الفوز على لوهافر 6-2، في المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، في لقاء استفاد خلال فريقه من التفوق العددي، ليقلب تخلفه إلى انتصار سادس للموسم.

واستفاد مارسيليا على أكمل وجه من انتهاء مواجهة بين غريمه باريس سان جيرمان وستراسبورج بالتعادل 3-3، ليتقدم على الأول بفارق نقطة والثاني بفارق نقطتين.

وبدأ مارسيليا اللقاء بشكل سيء، إذ تخلف في الدقيقة 24 بهدف المغربي ياسين كيشتا، لكن الأمور انقلبت رأساً على عقب عندما طرد جوتييه لوريس للمسه الكرة بيده في المنطقة المحرمة، فاحتسبت ركلة جزاء لصاحب الأرض انبرى لها جرينوود بنجاح (35).

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول، ثم فرض جرينوود نفسه النجم المطلق بتسجيله ثلاثة أهداف (67 و72 و76)، ليصبح بذلك أول لاعب من مارسيليا يسجل رباعية في الدوري الفرنسي، منذ جان بيار بابان في مرمى ليون في يناير 1991 وفق «أوبتا» للإحصاءات.

وأكمل البديلان روبينيو فاز (88) والبنمي مايكل موريلو (3+90) المهرجان التهديفي، فيما سجل الغيني عبدولاي توريه الهدف الثاني للهوافر (2+90) الذي مني بهزيمته الرابعة للموسم وتجمد رصيده عند 6 نقاط.