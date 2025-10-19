الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

سينر بطل «الملوك الستة» في السعودية

سينر بطل «الملوك الستة» في السعودية
19 أكتوبر 2025 09:27

 
الرياض (د ب أ)

تُوج الإيطالي يانيك سينر ببطولة الملوك الستة للتنس المقامة في السعودية، بفوز كاسح على الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالمياً.
ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن سينر الفائز ببطولة ويمبلدون هذا العام كان أقوى من منافسه الإسباني، ليحسم المباراة النهائية بسهولة بنتيجة 6 - 2 و6 - 4 في الرياض.
وأضافت أن سينر، المصنف الثاني عالمياً، سيطر على المجموعة الأولى مبكراً عندما كسر إرسال ألكاراز في أول شوط، قبل أن يحافظ الإيطالي على إرساله في الشوط الثاني، ورغم استفاقة ألكاراز بطل أميركا المفتوحة في الشوط التالي، إلا أنها كانت صحوة مؤقتة.
وحافظ اللاعب الإيطالي على إرساله دون أي خسارة، ولكنه خسر إرساله مرتين في الشوط الخامس، وعندما وصلت ضربة ألكاراز الخلفية إلى الشبكة، تقدم سينر بنتيجة 4-1، واستغل ذلك في الفوز بفارق مريح في المجموعة الأولى بنتيجة 6 -2.
واستعاد ألكاراز قوته في بداية المجموعة الثانية، متماسكاً بسهولة في الشوط الأول، ولكن سينر تعادل بسهولة ثم تقدم 2 -1، وكان التعادل حاضراً بنتيجة 2 - 2 عندما كان الإرسال مع ألكاراز، لكنه وجد نفسه خاسراً بنتيجة 15- 40، واضطر لإنقاذ أربع نقاط كسر قبل أن ينتصر في النهاية، لكنه لم يحالفه الحظ في شوط إرساله التالي، حيث كسر خصمه إرساله مرة أخرى ليتقدم سينر 4 - 3.
واصل يانيك سينر الأداء القوي مستغلاً قوة إرساله، ولم يتأثر بتقليص ألكاراز الفارق إلى 4 - 5، بل شق طريقه بقوة في الشوط الأخير، ليتوج باللقب.
وانسحب نوفاك ديوكوفيتش، الحائز على 24 لقباً جراند سلام، من مباراة تحديد المركز الثالث أمام الأميركي تايلور فريتز.
وصافح ديوكوفيتش (38 عاماً) منافسه الأميركي بعد فوزه، علماً بأن فريتز سبق أن خسر 11 مباراة أمام النجم الصربي.

 

