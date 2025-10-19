مدرب أرسنال يفتح «النار» على «الفار»!



لندن (د ب أ)



أشاد ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، بلاعبيه بعد الفوز الصعب على فولهام بنتيجة 1 - صفر، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

قال أرتيتا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «ملعب فولهام صعب للغاية، لقد تأكدنا من ذلك في السنوات القليلة الماضية، وبذلنا جهداً كبيراً، وعانينا من الهجمات المرتدة في الشوط الأول، لكننا تجاوزنا ذلك، وفرضنا سيطرتنا».

أضاف المدرب الإسباني: «تعاملنا ببساطة وسلاسة، ولكن استمرار التعادل السلبي لوقت طويل أمام فريق مثل فولهام، يجعل المباراة أكثر صعوبة، ومع ذلك صنعنا عدداً من الفرص الخطيرة».

وبشأن لياندرو تروسارد، صاحب هدف أرسنال الوحيد، أشار أرتيتا: «لدينا حلول تهديفية عديدة منذ بداية الموسم الجاري، ولا نعتمد على لاعب واحد فقط، وهذه ميزة كبيرة لنا، كما حافظنا على نظافة شباكنا مجدداً، وهذا أمر رائع، أنا سعيد به».

وبسؤاله عن كيفية التعامل مع الاختيار بين الثنائي الهجومي جابرييل مارتينيلي وتروسارد، وخيارات هجومية أخرى، ردّ مدرب أرسنال: «إنه أمر ممتع، لأننا نريد أن نكون أفضل كفريق، وأن يكون لدينا لاعبون بهذه العقلية، بإمكاني الحديث عن عدد كثير من اللاعبين».

وتطرّق ميكيل أرتيتا للحديث عن إلغاء ركلة جزاء لفريقه في الشوط الثاني، قائلاً: «لقد قيل لي إنها ليست صحيحة، ولكن إذا كانت الحالة واضحة لهذه الدرجة، فلماذا استغرق الحكم كل هذا الوقت في مراجعة اللعبة؟ لقد شرحوا لي سبب ما حدث، ولكن دعونا نتجاوز ذلك».