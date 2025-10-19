الأحد 19 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بايرن ميونيخ يترك دورتموند في «حسرة وإحباط»!

بايرن ميونيخ يترك دورتموند في «حسرة وإحباط»!
19 أكتوبر 2025 09:41

 
برلين (د ب أ)


عبّر الكرواتي كوفاتش، مدرب بوروسيا دورتموند، وعدد من لاعبيه عن إحباطهم الشديد، بعد الخسارة على ملعب بايرن ميونيخ 1-2 في «دير كلاسيكير» الدوري الألماني.

وقال كوفاتش خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: «نشعر بخيبة أمل، من النتيجة وخاصة من أداء الشوط الأول».
وأضاف: «الشوط الثاني كان أفضل بكثير، أعتقد أن المشجعين شاهدوا كلاسيكير جيداً، من المؤسف أننا لم نتمكن من إدراك التعادل، لكننا لم نكن جيدين بما فيه الكفاية في الشوط الأول، كنا بحاجة إلى بضع دقائق إضافية في الشوط الثاني، وربما كنا حققنا التعادل».
من جانبه، أوضح المدافع نيكو شلوتيربيك: «قلت للشباب قبل المباراة، إذا كنتم تريدون النجاة في ميونيخ، عليكم أن تلعبوا بشجاعة وباندفاع هجومي وبجرأة، وهذا ما افتقرنا إليه تماماً في الشوط الأول، كنا غير منضبطين في لعبنا، ولم نتفوق خلال الالتحامات، لكن الأداء في الشوط الثاني كان جيداً، أعتقد أننا كنا أفضل من البايرن، ومع ذلك، على مدى التسعين دقيقة، وخاصة في الشوط الأول، لم يكن الأداء كافياً بشكل عام، وبالتالي لن تخرج فائزاً في ميونيخ».
وأكد لاعب الوسط باسكال جروس: «أعتقد أننا قدمنا شوطاً أول سيئاً، لم نتمكن من الدخول في أجواء المباراة حقاً، وكانت لدينا نسبة استحواذ ضئيلة، لكن الشوط الثاني كان أفضل بكثير، وفي ظل تأخرنا بهدف واحد بقينا في أجواء المباراة، وكانت لدينا فرص للعودة، أعتقد أن الشوط الثاني كان جيداً، لقد سببنا لهم المشاكل وسنحت لنا فرص لإدراك التعادل».
وأضاف جروس: «عندما تنظر إلى مدى ثبات البايرن، ومدى سيطرته في تحقيق الانتصارات وعدد الأهداف التي يسجلها، فهذا ليس جيداً للمنافسين، لا تشعر في الوقت الحالي بأنهم سيهدرون الكثير من النقاط».

 

الدوري الألماني
البوندسليجا
دورتموند
بايرن ميونيخ
كوفاتش
