مدرب بايرن ميونيخ ينتقد «كسر الإيقاع»!

ميونيخ (د ب أ)



أعرب لاعبو بايرن ميونيخ ومدربهم البلجيكي فينسنت كومباني عن سعادتهم بالفوز المثير على بوروسيا دورتموند 2 -1، في «دير كلاسيكير» الدوري الألماني.

وأشاد لاعبو النادي البافاري بالوحدة التي أظهرها الفريق والبداية المثالية للموسم.

وأثنى كومباني على العلامة الكاملة لفريقه بتحقيقه الفوز في أول سبع مباريات من الموسم لينفرد بالصدارة برصيد 21 نقطة.

وقال كومباني في المؤتمر الصحفي للمباراة: «يحسب للفريق أننا فزنا بأول 11 مباراة في الموسم، لكني أريد الفوز بالمباريات الـ11 التالية أيضاً، ثم الـ11 التي تليها». وأضاف: «يجب أن نشيد أيضاً بدورتموند، لقد استحقوا العودة في الشوط الثاني، الشوط الأول كان شبه مثالي بالنسبة لنا، وفرضنا سيطرتنا بشكل كبير، وكان بإمكاننا تسجيل هدفين أو ثلاثة أهداف إضافية».

وانتقد كومباني أداء فريقه في الشوط الثاني، موضحاً: «قاتل دورتموند في الشوط الثاني، وكان أكثر اندفاعاً، وفي رأيي لعبنا ببطء شديد، لقد كسرنا إيقاعنا بأنفسنا، ومع ذلك، لا يمكنك الفوز بمثل هذه المباراة دون أداء جماعي متماسك».

وأكد المدرب البلجيكي: «لم يكن الأمر سهلاً في الشوط الثاني، لكننا دافعنا جيداً، وكنا دائماً خطيرين، هذا هو الشيء الأساسي بالنسبة لي، لا بأس من مواجهة صعوبات في بعض الأوقات، لكن يجب أن تظل خطيراً، وقد كنا كذلك».

وأوضح القناص الإنجليزي هاري كين صاحب الهدف الأول: «أعتقد أنها واحدة من أكبر مباريات الموسم، كان هناك الكثير على المحك، خاصة الزخم، نتحدث دائماً عن الحفاظ على هذا الزخم والمضي قُدماً والرغبة في الفوز بكل مباراة، وهذا بالضبط ما نفعله في الوقت الحالي».

من جانبه أوضح جوشوا كيميش: «كان الفوز بهذه المباراة مهماً جداً، وكذلك الطريقة التي فزنا بها، أعتقد أن الشوط الأول كان جيداً جداً، تحسّن دورتموند في الشوط الثاني، لكن كان يمكنك أن ترى أن هناك وحدة حقيقية على أرض الملعب، حتى عندما كان دورتموند متفوقاً لفترات، لم يكن من السهل التغلب علينا، لقد كان فوزاً مهماً جداً بالنسبة لنا اليوم».

وأشار كونراد لايمر: «من الجيد دائماً أن تفوز بالمباراة، نحن أفضل فريقين في ألمانيا، لذا من الواضح أن هذه المباراة متميزة، في النهاية، إنه فوز مهم وجيد بالنسبة لنا، رغم أنه كان بإمكاننا القيام ببعض الأشياء بشكل أفضل أو تسجيل بعض الأهداف في وقت مبكر».

وأوضح لايمر: «الأمر ممتع جداً في الوقت الحالي أن نلعب كرة القدم مع هذه المجموعة، الشيء الرائع هو أنه لا يزال بإمكاننا أن نصبح أفضل، نحن على الطريق الصحيح ونريد الاستمرار في هذا المسار».