الرياضة

6 لاعبين يمثلون منتخب المواي تاي في «آسيوية الشباب» بالبحرين

6 لاعبين يمثلون منتخب المواي تاي في «آسيوية الشباب» بالبحرين
19 أكتوبر 2025 10:30


أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، عن القائمة الرسمية لمنتخب المواي تاي، المشارك في دورة الألعاب الآسيوية للشباب، التي تستضيفها مملكة البحرين من 22 إلى 27 أكتوبر الجاري.
وضمت القائمة 6 لاعبين، هم آية الشعري في المواي تاي «وزن 48 كجم» ومسابقة «الواي كرو»، وعصام أيمن «وزن 57 كجم»، وبلال رشاد «وزن 60 كجم»، وراكان أحمد، وعزيز الحمادي، المشاركون «الماي مواي للفئة العمرية 14-15 سنة»، وبشار الصوالحة «الواي كرو لعمر 16-17 سنة»، إضافة إلى الجهاز الفني بقيادة عمر النعيمي المدير الفني، والمدربين عادل جواد وتوا تشاي.
وكان المنتخب الوطني أكمل استعداداته التدريبية، قبل المغادرة إلى البحرين، للمشاركة في أكبر محفل رياضي قاري للشباب، حيث تسجل رياضة المواي تاي حضورها الأول في الألعاب الآسيوية للشباب، إحدى الرياضات الرسمية، في ظل الجهود المتواصلة لتعزيز مكانة اللعبة على الساحتين القارية والدولية، بقيادة الاتحاد الدولي للمواي تاي، والاتحاد الآسيوي للمواي تاي.
من جهته، قال علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج: «تمثل مشاركة منتخب الإمارات للمواي تاي في دورة الألعاب الآسيوية للشباب محطة مهمة في مسيرة تطور اللعبة، خصوصاً بعد الإنجاز التاريخي الذي حققته الإمارات بتصدرها بطولة العالم للمواي تاي للشباب التي استضافتها أبوظبي مؤخراً، والمشاركة تعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها رياضة المواي تاي الإماراتية على الساحة الدولية».
وأضاف: «نثق بقدرات لاعبينا وأدائهم في هذه المهمة المرتقبة، ونتمنى التوفيق والنجاح لمنتخبنا الوطني في هذا الحدث القاري الكبير، متطلعين إلى إنجاز جديد يضاف إلى سجل الإنجازات الإماراتية على المستويين الآسيوي والدولي».
وقال: «فخورون بإدراج رياضة المواي تاي، ضمن أجندة الألعاب الآسيوية للشباب، وهي خطوة تمثل ثمرةً للجهود الكبيرة التي يقودها عبدالله سعيد النيادي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي، ورئيس الاتحادين الآسيوي والعربي، بالتعاون مع ستيفن فوكس، الأمين العام للاتحاد الدولي، لترسيخ مكانة اللعبة وتوسيع حضورها في كبرى البطولات القارية والدولية».

الإمارات
المواي تاي
دورة الألعاب الآسيوية
البحرين
اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج
عبدالله النيادي
