النصر.. «حفل فيليكس»



الرياض (رويترز)



سجّل جواو فيليكس ثلاثية ليُسهم في فوز النصر 5-1 على ضيفه الفتح، ليعزز صدارته للدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، في مباراة أهدر فيها كريستيانو رونالدو ركلة جزاء، قبل أن يسجل هدفاً رائعاً.

ورفع النصر رصيده إلى 15 نقطة من خمس مباريات، ليتقدم بفارق أربع نقاط على الهلال صاحب المركز الثاني، الذي فاز 5 - صفر على الاتفاق، وتجمّد رصيد الفتح عند نقطة واحدة في المركز 16.

وعبّر فيليكس، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري وله ثمانية أهداف، عن سعادته بمستواه.

وأبلغ شبكة ثمانية التلفزيونية: «علينا مواصلة العمل، قدمنا عملاً رائعاً، هذه كرة القدم، أحياناً نصنع العديد من الفرص ولا نسجل وأحياناً نصنع ثلاث فرص ونسجلها جميعاً، الشيء المهم هو أننا نصنع الفرص وعلينا استغلالها، اليوم كان يومي وغداً سيكون يوم رونالدو أو ساديو ماني أو كينجسلي كومان».

ومنح البرتغالي فيليكس التقدم للنصر مبكراً، بتسديدة من مدى بعيد، واحتفل على طريقة مواطنه رونالدو، باستعراض عضلات فخذه المفتولة في مشهد لطالما تكرر من هداف ريال مدريد السابق.

وغادر مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط النصر للإصابة، وشارك عبد الله الخيبري بدلاً منه.

وكاد النصر يضاعف النتيجة في منتصف الشوط الأول، لكن مروان سعدان أبعد ضربة رأس من إنيجو مارتينيز من على خط المرمى، قبل أن يقف الحارس أمين بخاري أمام تسديدة رونالدو الذي استحوذ على الكرة المرتدة.

وأنقذ الحارس نواف العقيدي ضربة رأس خطيرة من كارل توكو إيكامبي بعد ركلة ركنية.

وسدّد كومان من مدى بعيد، لكن الكرة علت عارضة الفتح قرب الاستراحة.

وأطلق رونالدو تسديدة ارتدت من القائم الأيسر، لتعود إلى فيليكس الذي سددها بغرابة شديدة بعيداً عن المرمى، لكن وقوعه في مصيدة التسلل خفّف من وقع إهدار الفرصة على جماهير النصر.

وطلب رونالدو الحصول على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، لكن الحكم واصل اللعب، ليغادر قائد النصر الملعب أثناء الاستراحة وهو يبدي اعتراضه بشدة على القرار.

وعلى عكس سير اللعب، أدرك سفيان بن دبكة التعادل للفتح بعد تسع دقائق من الاستراحة، بعدما تابع تسديدة مرتدة من الحارس العقيدي.

وبدا أن الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح لفريق المدرب جورجي جيسوس، بعدما أهدر رونالدو ركلة جزاء في الدقيقة 59 تصدى لها الحارس بخاري.

لكن رونالدو تعافى سريعاً وبعدها بدقيقة واحدة أطلق تسديدة مقوّسة من حافة منطقة الجزاء استقرت في الزاوية العليا لشباك الفتح، ليحتفل قائد البرتغال بخلع قميصه.

وبمجرد استعادة النصر للمقدمة، زاد الفريق من الضغط لينهار الفتح ويستقبل ثلاثة أهداف في غضون 11 دقيقة.

وأضاف فيليكس الهدف الثالث في الدقيقة 68، بعدما انطلق من الجانب الأيسر وسط ثلاثة لاعبين وسدد في الشباك بنجاح.

وأهدر ماني فرصة الهدف الرابع بعدما افتقرت تسديدته من مدى قريب للدقة، قبل أن يجعل كومان النتيجة 4-1 قبل ربع ساعة من النهاية.

وقاد رونالدو (40 عاماً) هجمة مرتدة، ومرر لأنجيلو جابرييل الذي هيأ الكرة للفرنسي كومان ليسدد بقوة من داخل منطقة الجزاء.

وأكمل فيليكس ثلاثيته في الدقيقة 79 بعدما تابع تسديدة ماني، التي أبعدها دفاع الفتح قبل عبورها خط المرمى.

وقال فيليكس عن رونالدو: «يفعل ما كان يفعله دائماً، هو تنافسي للغاية وعلينا الاستمتاع به».